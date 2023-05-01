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Tu marca de artista y el precio de tus láminas
Nivel 1: marketing de lanzamiento de tu tienda de láminas
Nivel 3: crea urgencia de compra con ventas por tiempo limitado
Nivel 2: guía 101 de marketing para tu tienda de láminas
¿Cómo sé que mi cliente no recibirá una factura con los costes?
¿Tendrán que pagar mis clientes algo en la aduana?
Por qué Shopify es la mejor plataforma para vender arte online
¿Por qué cambia el ancho de mi lámina al cambiar el alto?
¿Por qué debo subir los archivos de mi obra a creativehub?
¿Quién recibe las notificaciones y el seguimiento del pedido?
¿Dónde veo la lista de productos de mi cuenta de creativehub?
¿Los productos importados se publican automáticamente en mi web?
¿Qué webs puedo conectar a creativehub para vender mi arte?
¿Qué láminas y marcos puedo vender por dropshipping?
¿Qué imágenes de producto se importan y puedo cambiarlas?
¿Cuánto cuesta incluir un certificado y la firma digital?
¿Qué es un inserto personalizado?
¿Qué información debo incluir en mi inserto personalizado?
¿Qué formatos de archivo subo a creativehub para crear productos?
¿Qué PPI necesitan mis archivos para crear productos?
¿Qué significa el estado de gestión del pedido?
¿Cómo es el embalaje de los pedidos de dropshipping?
¿Qué elementos de marca puedo añadir a mis pedidos?
¿Qué detalles del producto se importan a mi tienda?
¿Cuáles son los costes de gestión de creativehub?
¿Qué son los SKU de creativehub y cómo funcionan?
¿Por qué debo verificar mi tarjeta para el dropshipping?
¿Por qué creativehub muestra el IVA o impuestos en cada variante?
¿Qué costes incluye el importe «Your cost»?
Mi pedido aparece en creativehub como «suspended»
¿Por qué mis SKU han cambiado a SKU de Squarespace?
Comprobar que el SKU de creativehub coincide con tu tienda
Cómo configurar productos con la firma impresa en la lámina
Shopify no importa las tarifas ni los perfiles de envío
Ha fallado el pago de la gestión de mi pedido de dropshipping
¿Cómo renuevo la conexión entre mi tienda y creativehub?
¿Por qué no se importan mis productos a WooCommerce/WordPress?
¿Por qué no se importan mis productos a mi web de Squarespace?
¿Cuánto cuestan los marcos prefabricados para dropshipping?
¿Qué tamaños de marcos prefabricados hay para dropshipping?
¿Qué papel se usa para los insertos y los certificados?
No he recibido el seguimiento del pedido de mi cliente
He vendido una lámina pero el pedido no aparece en creativehub
¿Cuál es el tamaño máximo de lámina en dropshipping?
¿Deben coincidir los nombres de archivo en mi web y creativehub?
¿Qué colores de paspartú hay para los marcos de dropshipping?
Cómo hacer pedidos de dropshipping manuales en creativehub
¿Cómo vinculo las variantes de mis láminas de edición limitada?
¿Cómo añado marcos a mis productos de impresión?
¿Puedo cambiar el nombre de los archivos en creativehub?
¿Cómo vender arte online con Wix?
¿Dónde encuentro el número de seguimiento de mis pedidos?
¿Puedo excluir países de la gestión de pedidos de dropshipping?
Cómo diseñar y preparar tu inserto personalizado
¿Cómo conecto creativehub a mi web con la API de dropshipping?
¿Cómo vender arte online con WooCommerce?
¿Cómo vender arte online con TikTok?
¿Qué son las variantes de producto y cómo se crean?
¿Cuántos diseños hay para los certificados de autenticidad?
¿Cuánto tardan mis ventas en aparecer en creativehub?
¿El envío se cobra por pedido o por artículo en dropshipping?
¿Cómo controla creativehub mis ediciones limitadas?
¿Cómo funcionan los tamaños de impresión en creativehub?
¿Cómo configuro las tarifas de envío en mi web?
¿Qué es el DDP y cómo prepago los impuestos de mis clientes?
¿Cómo vender arte online con Etsy?
¿Cómo compruebo que mi web está conectada al dropshipping?
¿Cómo añado bordes a los productos de impresión en creativehub?
¿Cómo vender arte online con Squarespace?
Mi producto muestra medidas métricas e imperiales: ¿cómo elijo?
¿Cómo se embalan mis pedidos de dropshipping?
Mi pedido está suspendido por «no matching SKUs»
¿Cómo elijo el tipo de impresión y papel para mi dropshipping?
¿Cómo vendo una misma obra en distintos tamaños?
¿Por qué mis productos de Etsy muestran 999 unidades de stock?
Mi pedido no ha llegado a mi cliente: ¿se ha perdido en tránsito?
¿Dónde veo la lista de pedidos de dropshipping de mi web?
Dropshipping de láminas con Wix y creativehub
¿Reimportar un producto sobrescribe los cambios hechos en mi web?
¿Tenéis tamaños estándar o puedo vender cualquier tamaño?
¿Debo reimportar los productos si añado un inserto personalizado?
¿Tengo que marcar mi pedido como preparado en mi tienda?
¿Se asignan los productos de creativehub a ubicaciones Shopify?
¿Debo subir un archivo distinto para cada variante de tamaño?
¿Reconectar la app de dropshipping borra los productos?
Plazos de entrega (SLA) de los pedidos de dropshipping
Un pedido ha llegado a mi cliente dañado o defectuoso
¿Para qué países puedo prepagar los impuestos de venta (DDP)?
¿Puedo cambiar el archivo de un producto que ya he importado?
No puedo importar productos de creativehub a mi tienda
No encuentro los productos importados en mi tienda de Etsy
¿Por qué no puedo conectar mi tienda WooCommerce con creativehub?
¿Puedo enviar un certificado de autenticidad con mis pedidos?
¿Puedo vender una lámina de edición limitada fuera de mi web?
¿Puedo definir tamaños y precios para varias imágenes a la vez?
¿Puedo hacer un pedido de prueba de dropshipping en creativehub?
¿Puedo pedir muestras de los papeles que usáis en dropshipping?
¿Puedo dejar que mis clientes elijan el papel de su lámina?
Cómo subir tu inserto personalizado y añadirlo a tus láminas
Vendo obra de varios artistas: ¿puedo tener varios certificados?
¿Puedo imprimir la firma y el número de edición en las láminas?
¿Puedo elegir un papel distinto para cada variante de producto?
¿Puedo cambiar la dirección de envío de mi cliente?
¿Puedo cancelar un pedido de dropshipping?
¿Puedo añadir mi marca al certificado de autenticidad?
¿Qué transportistas usáis para los pedidos de dropshipping?
Mi pedido de dropshipping tiene el estado «Card required»
¿Dónde añado los ajustes de marca a mis pedidos de dropshipping?
¿De qué materiales son los marcos prefabricados de dropshipping?
Cómo elegir los tamaños de tus láminas para vender online
¿Dónde encuentro la factura de mis pedidos de dropshipping?
Guía 101: checklist de marketing para tu tienda de láminas
Cómo poner precio a tus láminas de arte para venderlas online
Las mejores plantillas web para galerías que venden arte online
Las mejores plantillas web para vender arte online como artista
Cómo vender tu arte online con theprintspace
Averigua cómo funciona nuestra aplicación de venta de arte online Shopify
Empieza a vender tu arte online en 7 pasos fáciles
Cómo configurar tu cuenta para vender arte online
¿Cómo conecto mi cuenta utilizando la aplicación Shopify?
¿Cómo aplico una configuración de venta a los archivos que quiero vender?
¿Cómo hago para importar productos de impresión a mi tienda Shopify?
¿Puedo cambiar la configuración de venta que he aplicado a mis productos?
¿Puedo personalizar los productos de impresión en mi tienda?
¿Dónde se preparan los pedidos de las obras de arte que vendo?
¿Cómo es el embalaje de los envíos?
¿Cómo funcionan los pagos de las ventas de arte?
¿Cuáles son los costes de envío de las ventas de arte gestionadas por theprintspace?
¿Cuál es el proceso de realización de pedidos para mis ventas de arte?
¿Dónde puedo ver las impresiones que he vendido?
¿En qué divisa se vende mi arte cuando uso el servicio de realización de pedidos?
¿Debería vender mis impresiones como ediciones limitadas?
¿Cómo aplico los certificados de edición limitada a mis archivos?
¿Cómo es el certificado de edición limitada que recibe el cliente?
¿Qué pasa cuando mi tirada de impresión de edición limitada se agota?