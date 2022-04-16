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Ha fallado el pago de la gestión de mi pedido de dropshipping

Cada noche cobramos en tu tarjeta de pago la gestión de todas las ventas que has hecho ese día. A veces, el pago con tarjeta falla. Estos son los motivos principales:

  • Fondos insuficientes
  • Prevención de fraude
  • Tarjeta caducada
  • Has introducido la tarjeta en el lugar equivocado de nuestro sistema. Para pagar los pedidos de gestión, ve a «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) > «Payment settings» (ajustes de pago)

Aquí es donde se añade una tarjeta de pago:

El lugar donde añadir una tarjeta para pagar tus pedidos de dropshipping de láminas

Una vez resuelto el problema con tu banco, no hace falta que nos contactes: volveremos a intentar el cobro automáticamente cada noche. Si la tarjeta sigue fallando, te sugerimos que la elimines y la vuelvas a introducir; esto activará un nuevo registro en 3D Secure, por si ese fuera el motivo. Si vuelves a añadir tu tarjeta, espera un día para que podamos reintentar el cobro, y con eso debería solucionarse.

Si el problema persiste después de seguir este proceso, contacta con atención al cliente a través del chat en vivo de esta página.

Actualizado el octubre 2026

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