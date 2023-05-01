¿Cuáles son los costes de envío de las ventas de arte gestionadas por theprintspace?

Averigua cuáles son los costes de envío de los pedidos de impresión realizados a través de theprintspace/creativehub.

El coste de envío por pedido de impresión es una tarifa plana a cualquier parte del mundo.

Este importe se descontará automáticamente cuando los costes de producción se carguen a tu cuenta.

Nunca te cobraremos más que la tarifa plana indicada arriba, aunque puedes especificar tu propio coste de envío en tu tienda.

Todos los pedidos son enviados a través del servicio de correo Royal Mail o Deutsche con ‘Entrega bajo firma’.