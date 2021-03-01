¿Cómo hago para importar productos de impresión a mi tienda Shopify?

Una guía sobre la importación a tu tienda Shopify de las impresiones que has establecido en creativehub, para venderlas como productos.

Primeros pasos

Antes de poder importar tus productos a Shopify necesitarás una tienda Shopify y haber instalado la aplicación creativehub Shopify. Haz clic aquí para consultar una guía sobre cómo hacer esto.

También tienes que haber aplicado la configuración de ventas que deseas a tus archivos en creativehub. Haz clic aquí para consultar una guía sobre cómo hacer esto.

Importar productos a tu cuenta Shopify

Una vez que hayas aplicado las configuraciones de venta a tus archivos en creativehub, los productos estarán listados en la aplicación creativehub Shopify y podrás importarlos a tu lista de productos en Shopify.

Para ir a la aplicación, inicia sesión en tu tienda Shopify, haz clic en ‘Aplicaciones’ en el menú de la izquierda y selecciona en las opciones la aplicación creativehub.

La lista de productos en la aplicación creativehub Shopify es un registro activo de los archivos maestros en creativehub y de las configuraciones que has aplicado a los archivos.

La lista se actualiza cada vez que abres la aplicación, pero también puedes actualizarla manualmente haciendo clic en ‘Actualizar’.

Esta lista incluye la siguiente información:

Producto : Este es el nombre del archivo maestro en creativehub.

: Este es el nombre del archivo maestro en creativehub. Variante : Esto se refiere a las opciones de tamaño que se han aplicado al archivo maestro en creativehub.

: Esto se refiere a las opciones de tamaño que se han aplicado al archivo maestro en creativehub. SKU: Esto es la identificación del producto, generado por creativehub. Generamos un código SKU único para cada variante, y es lo que usamos para realizar los pedidos.

Junto a cada producto está el botón ‘Importar’. Cuando haces clic en él, el producto se importa a la lista activa de tus productos Shopify donde puedes ‘Ponerlos en venta’ en tu tienda.