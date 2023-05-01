¿En qué divisa se vende mi arte cuando uso el servicio de realización de pedidos?

Infórmate acerca de la moneda en la que se van a vender tus pedidos de impresión online y cómo la puedes cambiar en tu tienda e-commerce.

La divisa en creativehub

En creativehub, la divisa por defecto se puede establecer en euros (€ EUR), libras esterlinas (£ GBP) y dólares estadounidenses ($ USD).

La divisa por defecto depende del país de residencia, de registro de la empresa y/o de los datos de inscripción al IVA en tu cuenta de creativehub. Puedes actualizar esta información en tu configuración principal.



Para ver cómo puedes cambiar la moneda de tu cuenta creativehub, haz clic aquí.

La divisa en tu tienda

Puedes establecer la divisa en la que quieres vender tus productos cuando creas tu tienda e-commerce. Si usas Shopify, te permite también cambiar la divisa hasta el momento en que realizas tu primera venta. A partir de entonces la divisa de tu tienda queda bloqueada.

Si tu divisa es diferente de las opciones disponibles en creativehub (€ EUR, £ GBP y $ USD), se efectuará una conversión.

Ten en cuenta que una vez que importas el producto a tu tienda, puedes cambiar el precio. Es decir que tienes pleno control para poner a tu producto el precio que te convenga según la divisa que elijas para tu tienda.