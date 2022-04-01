¿Qué láminas y marcos puedo vender por dropshipping?

Puedes vender por dropshipping, en todo el mundo, impresiones giclée y fotográficas de calidad de galería y marcos prefabricados.

Los artistas profesionales usan impresiones giclée y fotográficas por su fino detalle, sus papeles de gran gramaje, sus colores brillantes y su reproducción fiel del color. Descubre más sobre nuestros papeles giclée y fotográficos aquí.

También puedes vender tus láminas con marcos prefabricados. Están hechos de madera maciza y cristal, y hay tres colores: negro, blanco y roble. Puedes saber más sobre estas opciones de marco aquí.

Todo el embalaje será neutro (sin marca) o llevará tu marca si has elegido esa opción. Puedes enviar certificados de edición limitada o abierta en varios estilos, de clásico a contemporáneo. Por último, puedes añadir un inserto a tus pedidos que hable del artista, de la galería o de la organización artística o creativa, o del proyecto del que procede la obra.

Más información sobre el papel giclée y fotográfico y las opciones de enmarcado para dropshipping.