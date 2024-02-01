¿Qué colores de paspartú hay para los marcos de dropshipping?

La marca de nuestros marcos prefabricados para dropshipping es Nielsen Quadrum. Para ver un resumen de los marcos que ofrecemos, lee este artículo. Para conocer los tamaños disponibles, lee este artículo.

Puedes elegir que tus productos con marco prefabricado incluyan un paspartú. Los paspartús se cortan en cartón libre de ácido. Tienen 1400 micras, es decir, 1,4 mm de grosor. La ventana se corta con un ángulo de 45°

Los paspartús están disponibles en 4 colores:

Negro

Blanco

Marfil (blanco roto sutil)

Crema

A continuación puedes ver imágenes con las variaciones de color: