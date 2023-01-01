Tu marca de artista y el precio de tus láminas

Tu marca importa

Como artista, o como galería, es importante posicionarte como una marca de calidad, y cuando lo haces es esencial cobrar los precios que van con ella. Si cobras de menos, la percepción de tu calidad caerá.

Para construir una marca fuerte, esta debe tener una voz única, y aquí está la buena noticia: no solo tu obra es única; también lo eres tú y tus motivaciones para crearla. Por eso, crear una marca no consiste solo en centrarse en la obra: el artista es una parte vital de ella. La gente compra artistas; la compra de la obra es simplemente la manifestación de esa confianza en ti.

Este consejo se aplica igualmente a las galerías. Las galerías comisarían obra porque representan un estilo, un movimiento, un tipo de trabajo que les atrae, y a los artistas que lo crean. Tienes que crear una visión de marca única en torno a la galería y al equipo, incluidos los artistas que representas y los comisarios. Se trata de comunicar lo que te hace único, la visión y la personalidad; en definitiva, el porqué… por qué creas o comisarías la obra que haces.

Veamos los datos

Como artista, cuando has encontrado tu auténtica voz creativa y sientes pasión por tu trabajo, la gente conecta con eso. Cuando la gente se enamora de tu obra, cuando significa algo para ellos, cuando quieren apoyarte como artista… el precio sigue siendo importante, pero ya no te comparan por precio con otras láminas A4 ni con el arte de stock disponible en Redbubble y sitios similares.

Así que debemos dejar de lado preocupaciones como: «sí, pero en Etsy puedes comprar una lámina A4 por unos 27 € (30 $)». Tus coleccionistas han decidido comprar tu obra. ¿Significa eso que puedes cobrar lo que quieras? No: debes cobrar precios similares a los de otras obras auténticas y originales de artistas y galerías.

Obra y tienda de láminas de Quentin Monge

A partir de nuestra amplia experiencia y de los datos del mercado, hemos creado una lista de precios que reflejan las tarifas de mercado para arte original de alta calidad, impreso con un estándar profesional de bellas artes por artistas comprometidos. Consulta esos precios aquí.

Tanto si ya has consolidado tu marca como si estás trabajando en ello, y tanto si es una actividad complementaria como tu trabajo principal, es de vital importancia que empieces el camino de la forma correcta. Esto incluye cobrar los precios adecuados y ofrecer una calidad de principio a fin que esté a la altura de las expectativas que genera ese precio.

La comunicación es clave

No basta con hacer obra de alta calidad y dedicarte a tu creatividad. Tienes que comunicar esa calidad y posicionar tu marca como artista en ese terreno.

Apple, Mercedes y Nike tienen productos de alta calidad, pero la gente solo cree que son de alta calidad gracias al marketing y la comunicación, que crean la percepción de marca. Crear una marca no es un truco ni un engaño: tienes que cumplir lo que prometes. Pero, si no comunicas alta calidad, nadie va a adivinar que tu arte y tus láminas son de alta calidad.

Puede que pienses que es obvio con solo mirar tu arte, pero lo piensas porque sabes todo lo que hay detrás. Das por hecho que los demás también lo adivinarán. La realidad es esta: no lo hacen.

Así que aquí tienes una lista de cosas que te recomendamos para asegurarte de comunicar la calidad de tu arte y de tus láminas y, por extensión, de tu marca. Tómala como punto de partida:

Cómo comunicar tu marca

Ten una web de alta calidad

Con un diseño limpio y moderno, que muestre bien las imágenes y sea rápida de navegar

Que agrupe tu obra en series en torno a los temas de cada proyecto

Que explique quién eres y por qué haces la obra que haces

Que muestre tu proceso creativo y el contexto de los proyectos

Que muestre de cerca la calidad de las láminas y los marcos, y de cualquier otro producto que vendas

Que ofrezca una entrega rápida y fiable al pagar

Que ambiente la obra en espacios bonitos para que el coleccionista pueda visualizar la lámina en su pared. Para esto recomendamos servicios como Artplacer

Habla de sostenibilidad. Las láminas hechas con nosotros son neutras en carbono, incluida la entrega.

Web de Kyler Steele, que cumple muchos de los puntos clave que se indican a continuación

Usa las redes sociales para

Hablar de todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos: desde las ideas y la investigación, pasando por la obra en proceso y la producción, hasta la preparación de las láminas y otros productos… y el lanzamiento de la colección o «drop»

Hablar directamente a tu público y darle a tu obra un rostro humano

Mostrar tu personalidad. La gente compra artistas. La compra de arte es la manifestación de que lo han hecho

Ofrece obra que

Esté firmada y numerada (lo ofrecemos gratis, mira esto)

Sea de edición limitada (ofrecemos certificados de autenticidad de edición limitada, mira esto)

Se venda enmarcada o sin enmarcar (ofrecemos preciosos marcos de madera maciza con certificación FSC, mira esto)

Se lance en «drops» temáticos a lo largo del año (usa nuestra guía paso a paso)

Personaliza tu embalaje con tu marca e incluye una carta de agradecimiento dentro (descubre aquí tus opciones)

Por último, y esto es de vital importancia: explica cómo comprar una lámina ayuda a que puedas seguir creando obra o, si eres una galería, cómo comprar una ayuda a apoyar al artista. Es fundamental darle a alguien una razón tan buena como esta para tomar la decisión de comprar la obra. Esta es la llamada a la acción, y debe repetirse con regularidad.

Evita el camino fácil

A veces resulta tentador tomar el camino fácil y evitar la lista de elementos de comunicación esenciales de arriba. Ese camino fácil consiste en pensar que, si pones un precio bajo a tu obra, se venderá. Esta no es la vía adecuada: te desaconsejamos firmemente esta forma de pensar. No solo te costaría obtener beneficios, sino que te estarías infravalorando después de haber dedicado años a desarrollar tus habilidades y tu obra.

Construir una marca y estar a la altura de su reputación es la forma de crear una carrera sostenible a largo plazo. Vender por precio es una mala decisión, porque siempre habrá alguien que lo haga más barato que tú, que no tenga tus costes, y antes de que te des cuenta las herramientas de IA permitirán a cualquiera crear su propio arte genérico.

Sin embargo, la IA no crea arte único: es una agregación de lo que ya existe y no tiene una voz creativa auténtica. Y la IA tampoco crea artistas. El arte es una expresión de la experiencia humana, así que ponte en el cuadro, cree en ti y construye una marca como artista que te permita poner a tu obra el precio correcto, que refleje la calidad del producto y el esfuerzo que le has dedicado. Esto te permitirá:

Entregar las láminas a tus clientes a tiempo

Aumentar las compras repetidas y el boca a boca

Obtener beneficios para reinvertir en tu obra

Si quieres ver buenos ejemplos de publicaciones en redes sociales de artistas con marcas fuertes, echa un vistazo a este artículo.

Consejos gratuitos sobre marca y carrera artística

¡No te quedes solo con nuestra palabra! Escucha la primera temporada de nuestro pódcast, con entrevistas a 10 grandes artistas y a algunos de nuestros mayores vendedores. En cada episodio comparten sus consejos sobre cómo construyeron carreras artísticas autosuficientes vendiendo obra original y/o láminas online.

Escucha el pódcast ahora