¿Cómo configuro las tarifas de envío en mi web?

Cómo funciona con Shopify y WooCommerce

Si quieres importar nuestras tarifas de envío y usarlas como las tarifas que cobras a tus clientes, importa tus productos con la opción «Add to shipping profile» (añadir al perfil de envío) marcada.

Esto importa a los ajustes de envío de tu web unos perfiles de envío llamados «creativehub» en Shopify y «Dropshipping [región]» en WooCommerce.

En las importaciones de productos posteriores, la opción «Add to shipping profile» funciona así:

Si está marcada, el producto se asigna a nuestro perfil de envío en tus ajustes de envío

Si no está marcada, el producto se asigna a tus ajustes de envío generales

¿Puedo cambiar los precios del perfil de envío una vez importado a mi tienda?

Sí, puedes editar los precios del perfil de envío como quieras. Si quieres cambiar lo que cobras a tus clientes por el envío, inicia sesión, localiza tus ajustes de envío, busca los perfiles de envío de creativehub y edítalos. Esto cambia lo que cobras a tus clientes.

Una vez importados los perfiles de envío a tu tienda, no volvemos a actualizarlos. La razón es que, en la mayoría de los casos, los clientes prefieren fijar sus propias tarifas de envío. Si quieres restablecer los perfiles de envío a la configuración predeterminada, bórralos de tu cuenta y vuelve a importar un producto.

(Nota sobre la reducción de precios de envío de abril de 2024: no actualizaremos automáticamente tus perfiles de envío. Si quieres que las nuevas tarifas se reflejen en tu tienda, edita los perfiles de envío manualmente o bórralos y vuelve a importarlos. Hagas lo que hagas, nosotros te cobraremos los costes de envío actualizados durante la gestión del pedido).

Cómo funciona con Squarespace, Etsy y Wix

Squarespace, Etsy y Wix no nos permiten enviar nuestros perfiles de envío durante la importación. Así que, si usas alguna de estas plataformas, tienes que configurar tus propias tarifas de envío.

En última instancia, lo que quieras cobrar por el envío depende de ti. Eso sí, te recomendamos que fijes tus propios precios. Nuestra recomendación es cobrar 15 € (15 £ / 19 $) por la entrega de pedidos solo de lámina y de pedidos enmarcados en la UE, Reino Unido, EE. UU., Canadá y el EEE (Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein). Y 45 € (39 £ / 49 $) para el resto de países (resto del mundo).

A continuación te aconsejamos fijar los precios de tus láminas de modo que tus márgenes sean, de media, de un 60-65 % como mínimo. Es decir, que el beneficio que obtienes sea aproximadamente el 60-65 % de los ingresos por cada lámina vendida por dropshipping, como mínimo.

Dicho de otro modo: lo que te cobramos por la lámina o el marco más la entrega es, como mucho, un 35-40 % de lo que tú cobras al comprador por la lámina o el marco más la entrega.