¿Debo subir un archivo distinto para cada variante de tamaño?

No, debes subir un único archivo. Debe ser la versión más grande y de mayor calidad que tengas, en JPEG o TIFF. La aplicación web de creativehub redimensionará automáticamente el archivo a la resolución óptima para cada variante de impresión que hayas creado y lo imprimirá cuando recibas un pedido. El archivo no se recortará, así que todos los tamaños de las variantes tendrán la misma proporción que el archivo original.

Quizá quieras gestionar el color de tu archivo etiquetándolo con el perfil de color adecuado para el papel y el tipo de impresión de tu producto. Haz clic aquí para saber más sobre la gestión del color.