Cómo elegir los tamaños de tus láminas para vender online

Cuando se compra arte online, la mayoría de las compras se hacen con la intención de exponer la obra en casa, y esta estadística aumenta en el caso de las compras de arte por internet. Teniendo esto en cuenta, hay dos cosas importantes a la hora de vender arte online y fomentar las ventas: ofrecer tus láminas ya enmarcadas y ofrecerlas en una variedad de tamaños.

Ofrece varios tamaños para fomentar las ventas

Ofrecer a tus clientes una variedad de tamaños puede aumentar la probabilidad de compra. Eso sí, la gama de tamaños debe ser coherente con el tema y el estilo de la obra, en lugar de limitarte a ofrecer 10 tamaños de extra pequeño a extra grande.

Por ejemplo, en cuanto al tema: ¿la obra tiene un diseño intrincado o mucho detalle? Si es así, lo mejor es exponerla en un tamaño de mediano a grande para que el detalle siga apreciándose a cierta distancia. En el caso de los retratos, en general recomendamos evitar que las personas aparezcan más grandes que en la vida real. Es decir, existe una relación entre el tamaño y el tema. Hacer algunas impresiones de prueba de los tamaños que te gustaría ofrecer puede ayudarte, porque te permitirá entender bien cómo funciona tu obra a distintas escalas. Por supuesto, el cliente no tiene esa misma opción, así que cuando usas theprintspace para vender tu arte generamos automáticamente imágenes a escala de cómo quedará la lámina en una pared, para ayudar al cliente a decidirse.

Ofrece láminas listas para enmarcar

Ofrecer varios tamaños plantea algunas preguntas concretas, como qué sistema de medida usar (imperial, métrico o formatos A) y cómo escalonar la gama de tamaños hacia arriba o hacia abajo. Te recomendamos una solución que ha demostrado una y otra vez que fomenta las compras: ofrece tu obra en tamaños listos para enmarcar.

El sistema métrico (cm/mm) se usa oficialmente en todo el mundo salvo en tres países. Sin embargo, aunque el Reino Unido adopta oficialmente el sistema métrico, allí el uso de unidades imperiales sigue siendo habitual, lo que convierte al Reino Unido en una pequeña anomalía. El alcance potencial online es global, así que elegir el sistema métrico te permitirá ofrecer al mayor número posible de compradores obras que puedan enmarcar con facilidad. Te sugerimos que busques en internet marcos ya hechos en la zona de tu mercado objetivo principal. Mucha gente compra los marcos en Amazon, así que empieza por ahí.

Si decides ofrecer tu arte en tamaños que encajen en marcos ya hechos, puedes usar nuestro servicio de dropshipping para ventas de arte, que permite incluir un marco prefabricado con el pedido; o, si solo vendes la lámina, asegúrate de mencionarlo en la descripción del producto. Para ayudarte, aquí tienes nuestra tabla con los tamaños de marco más habituales en cada sistema de medida:

Cómo puede ayudarte theprintspace a vender arte online

Vender tus láminas online con theprintspace a través de tu propia tienda online significa que puedes centrarte en crear, comisariar y promocionar tu contenido mientras nosotros nos ocupamos de la producción de las impresiones y de la gestión de los pedidos. ¡No puede ser más fácil!