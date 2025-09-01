Una tienda de arte en línea necesita 3 cosas: simplicidad, gran información y un momento wow con el arte. Sin eso, el tráfico va y viene y se olvida de regresar, lo que significa que estás perdiendo relaciones con coleccionistas. Trabaja con nosotros y hagámoslo bien.
El tráfico de la tienda es valioso, no lo desperdicies
Si estás generando tráfico para tu tienda de arte, eso ya es un logro en el mundo actual lleno de distracciones. Sin embargo, según estudios de tiendas de comercio electrónico, el 70% de los visitantes de las tiendas en línea no compran y nunca regresan. Por eso es vital convertir a la mayor cantidad posible de visitantes por primera vez en compradores o suscriptores de correo electrónico.
Aquí es donde entra en juego la optimización de la tasa de conversión (CRO). La base de un gran CRO es información concisa, buen diseño, simplicidad y urgencia. Los artistas que trabajan con nosotros se benefician de nuestras dos décadas de experiencia en esta área.
Aquí están algunas de las tácticas en las que creemos:
1
Páginas diseñadas para vender
Diseñamos nuestras propias plantillas de páginas de Shopify basadas en años de experiencia junto con exhaustivas pruebas A/B y datos.
2
Imágenes hermosas que impulsan las ventas
En el comercio electrónico siempre usamos el mantra “la gente compra lo que ve”. Por lo tanto, es vital presentar los productos de manera hermosa utilizando imágenes bien elaboradas, respaldadas por descripciones de productos informativas y evocadoras.
3
El resultado final probado y mejorado
Títulos, diseños, llamadas a la acción, diseño de página: cada detalle se somete a pruebas A/B y se mide por su efecto en las ventas.
Líderes De La Industria Del Arte
De confianza en el mundo del arte desde 2007
Cuando el mercado del arte se volvió digital, fuimos los primeros, y nunca hemos dejado de liderar. Desde ser pioneros en la producción de bellas artes en línea hasta convertirnos en el líder global en impresión bajo demanda de bellas artes, nuestra experiencia ayuda a artistas como tú a aumentar sus ventas, construir marcas y crear carreras duraderas.
Para desarrollar relaciones sólidas con los coleccionistas, debes ofrecer productos que hagan justicia a tus obras de arte y que sorprendan a las personas cuando los reciban.
Nuestras más de dos décadas de experiencia significan que sabemos con qué productos prepararte y cómo fijarles el precio. Esta profundidad de conocimiento ha sido ganada con esfuerzo, así que usémosla y ¡comencemos a hacer crecer tus ventas!
Nuestro proceso
¡Grandes tiendas, grandes productos, grandes datos!
La tienda es el último y más importante obstáculo para establecer sólidas ventas de arte en línea. Necesitas un gran diseño, productos que atraigan a tus seguidores a los precios correctos, con todo presentado de la manera adecuada. ¿Cómo sabrás cuándo lo tienes bien? Comparando los datos con puntos de referencia.
1. Comprende a tu audiencia
¿Quiénes son tus seguidores? ¿De dónde son? ¿Qué los motiva? Saber esto es el primer paso.
2. Diseña tu estrategia de producto
Recomendamos una variedad de productos que encajen con tu obra, tu audiencia y la marca que quieres crear.
3. La presentación lo es todo
Diseño hermoso, textos impulsados por la ciencia del comportamiento y narración de producto que cautiva y convierte.
4. Mide, compara, mejora
Comparamos tus resultados con nuestros puntos de referencia de datos, identificamos lo que funciona y seguimos optimizando para lograr un mayor éxito.
¿Listo para potenciar tu tienda?
Si hablas en serio sobre liberar el potencial de tu arte, necesitas un equipo que entienda la industria y cuyo enfoque sea ayudarte a lograrlo. Hablemos.