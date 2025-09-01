Optimización De La Tasa De Conversión

Si estás generando tráfico para tu tienda de arte, eso ya es un logro en el mundo actual lleno de distracciones. Sin embargo, según estudios de tiendas de comercio electrónico, el 70% de los visitantes de las tiendas en línea no compran y nunca regresan. Por eso es vital convertir a la mayor cantidad posible de visitantes por primera vez en compradores o suscriptores de correo electrónico.

Aquí es donde entra en juego la optimización de la tasa de conversión (CRO). La base de un gran CRO es información concisa, buen diseño, simplicidad y urgencia. Los artistas que trabajan con nosotros se benefician de nuestras dos décadas de experiencia en esta área. Aquí están algunas de las tácticas en las que creemos: