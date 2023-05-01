¿Puedo enviar un certificado de autenticidad con mis pedidos?

Puedes configurar tus productos de impresión como ediciones limitadas o abiertas. Con cualquiera de las dos opciones incluyes un certificado de autenticidad en el paquete que recibe el cliente.

Las ediciones abiertas se marcan como «edición abierta». En las ediciones limitadas se controla la cantidad, y cada certificado lleva su propio número de edición único.

Las ediciones limitadas se controlan en creativehub y se sincronizan con tu tienda, así que no puedes vender por error más copias de las que tiene una edición limitada. Más información aquí.

Hay 6 diseños de certificado a elegir: el Classic, que es gratuito, y 5 opciones de cuidado diseño que cuestan unos 2,30 € (2 £) por edición. Más información sobre los diseños aquí.

Además de los certificados de autenticidad, tienes la opción de imprimir una firma digital y/o el número de edición directamente sobre la lámina. Más información aquí.