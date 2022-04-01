¿Cuántos diseños hay para los certificados de autenticidad?

Ofrecemos 6 diseños de certificado de autenticidad que puedes elegir en tu cuenta de creativehub. Uno de ellos es gratuito, y los otros cinco cuestan unos 2,50 € (2,75 $) por certificado impreso. Esta tarifa se añade a los costes de gestión de tu pedido.

Rellenamos cada certificado con los datos de tu marca (logotipo y firma digital) y con los detalles de la edición (edición abierta o edición controlada). Lee este artículo para crear un certificado personalizado que se envíe con tus pedidos.

6 diseños de certificado

Classic (gratuito)

Modern (2,75 $ cada uno):

Clean (2,75 $ cada uno):

Minimalist (2,75 $ cada uno):

Traditional (2,75 $ cada uno):

Typewriter (2,75 $ cada uno):