Guía 101: checklist de marketing para tu tienda de láminas

En nuestra guía 101 de marketing para vender láminas te enseñamos a llevar a cabo una campaña de marketing de 14 días para lanzar tu tienda de arte y empezar a vender. Este artículo es la checklist complementaria, para que puedas ir completando las tareas de forma metódica y aprovechar todas las oportunidades de conectar con tu público y convertir el lanzamiento en un éxito.

Recuerda que es muy probable que ya hayas hecho algunas de estas tareas y creado buena parte de este contenido. Si es así, ponte a reutilizarlo para distintos canales. Lo importante de todo este contenido es que comuniques tus motivaciones como artista, tu mensaje y los detalles de las obras y de las láminas.

Plan de lanzamiento de 14 días

Checklist

Aquí tienes el enlace a la checklist. Copia el archivo en tu cuenta de Google Drive o descárgalo e imprímelo para ir marcando las acciones completadas.

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