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¿Puedo cambiar el archivo de un producto que ya he importado?

Puede darse el caso de que necesites cambiar el archivo maestro de impresión en creativehub; por ejemplo, porque quieres subir un archivo más grande para ofrecer más tamaños, o porque hay que ajustar el color.

Cuando haya que cambiar el archivo, tendrás que volver a aplicar la configuración de venta al archivo nuevo e importar el producto como si fuera un producto nuevo. Esto se debe a que la configuración de venta, como el tipo de papel y los tamaños, se guarda en los archivos que subes a creativehub.

Actualizado el octubre 2026

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