Nuestro servicio de impresión Giclée es apreciado tanto por ilustradores, pintores y fotógrafos a partes iguales. Hacemos impresiones Giclée personalizadas con la tecnología más avanzada que reproduce colores a la perfección. Disponemos de 7 papeles sostenibles profesionales seleccionados cuidadosamente. Desde altamente texturizados, hasta acabados en mate o brillo.
Ilford Cotton Textured es uno de nuestros papeles más rugosos. Ofrece una intensa reproducción de los negros y una buena intensidad de color gracias a su textura que absorbe la tinta y atrapa la luz. Este papel Giclée tiene una base de blanco no recubierto, que junto a su textura, ofrece al trabajo una apariencia de reproducción artística.
Máximo tamaño (cm)
111,76 x 1193,8
Gramaje (g)
310
Acabado
Mate
Tono de papel
Blanco Cálido
Textura
Mucha Textura
2
Canson Baryta
Un papel baritado puro blanco con excelente densidad de negros, contraste y reproducción del detalle. Es idóneo para imágenes muy contrastadas, así como para colores vívidos y fluorescentes. La base baritada crea unos blancos muy blancos y negros muy densos mientras que la sedosa y reflectante superficie realza los detalles y la definición. Recomendamos manejarlo con cuidado ya que se trata de un papel muy delicado. Del mismo modo, aconsejamos añadir un borde blanco en caso de querer montarlo.
Máximo tamaño (cm)
111,76 x 1193,8
Gramaje (g)
310
Acabado
Ligero Brillo
Tono de papel
Blanco Brillante
Textura
Extra Suave
3
Epson Semi Gloss
Es un fantástico papel todoterreno. Escogido generalmente por su estética fotográfica, reproducción de colores vibrante, alto contraste y robustez. Su lisa superficie semi-brillante le otorga a la obra un aspecto fotográfico que combina con la cualidad pictórica de un papel Fine Art. Es nuestro papel Giclée más ligero, pero a su vez el más resistente debido a su superficie revestida de resina.
Máximo tamaño (cm)
152,4 x 1193,8
Gramaje (g)
260
Acabado
Semi Brillante
Tono de papel
Blanco Brillante
Textura
Extra Suave
4
Hahnemühle Bamboo
Bamboo es el primer papel artístico para inyección de tinta fabricado con fibras de bambú. Bamboo representa la naturalidad y la producción de papel que ahorra en recursos. Es especialmente apropiado para imágenes de colores cálidos e impresiones monocromáticas. Bamboo está formado por un 90% de fibras de bambú y un 10% de algodón, combinando así fotografía con el respeto al medio ambiente. Este papel natural, de tono cálido, superficie lisa y sin blanqueadores ópticos ofrece una máxima resistencia al envejecimiento. También garantiza una gran densidad y gama de colores.
Máximo tamaño (cm)
111,76 x 1193,8
Gramaje (g)
290
Acabado
Mate
Tono de papel
Amarillo Cálido Cremoso
Textura
Suave
5
Hahnemühle Pearl
Hahnemuhle Pearl ofrece una superficie lisa con textura de piel de naranja y una base de blanco claro. Produce imágenes en blanco y negro muy naturales y reproduce colores vibrantes con mucho detalle. El acabado satinado del recubrimiento de resina junto con la textura y los colores vibrantes le otorga a la imagen una sensación de pintura al óleo. Este es uno de los papeles de la gama Giclée más apropiados para montaje.
Máximo tamaño (cm)
111,76 x 1193,8
Gramaje (g)
285
Acabado
Perlado Satinado
Tono de papel
Blanco Natural
Textura
Textura fina de piel de naranja
6
Hahnemühle Photorag
El acabado extra mate del Hahnemühle Photorag lo convierte en uno de nuestros papeles más populares entre artistas, ilustradores y fotógrafos. Este papel ofrece negros densos, reproducción de color natural y excelente detalle. Su superficie tiene una textura sutil con una sensación de algodón liso blanquecino que crea gradientes de color consistentes. Photorag es apropiado para montajes, pero es muy delicado debido a su textura de algodón. Las esquinas pueden dañarse si no se trata con cuidado.
Máximo tamaño (cm)
152,4 x 1193,8
Gramaje (g)
308
Acabado
Mate
Tono de papel
Blanco Roto
Textura
Suave
7
Hahnemühle German Etching
Este grueso papel tiene una tonalidad ligeramente cálida y una textura moteada intensa. Crea impresiones de colores sólidos y negros profundos que producen alto contraste. Esto es debido a la capacidad de la textura del papel para retener la tinta y capturar la luz. El German Etching es uno de nuestros papeles Giclée más pesados, que junto a su textura ofrece a la obra una sensación de trabajo hecho a mano artesanalmente. Del mismo modo, debido a su grosor, no tiende a desgastarse tanto en los bordes.
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