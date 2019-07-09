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Hahnemühle German Etching

Este grueso papel tiene una tonalidad ligeramente cálida y una textura moteada intensa. Crea impresiones de colores sólidos y negros profundos que producen alto contraste. Esto es debido a la capacidad de la textura del papel para retener la tinta y capturar la luz. El German Etching es uno de nuestros papeles Giclée más pesados, que junto a su textura ofrece a la obra una sensación de trabajo hecho a mano artesanalmente. Del mismo modo, debido a su grosor, no tiende a desgastarse tanto en los bordes.