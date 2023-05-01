Cómo poner precio a tus láminas de arte para venderlas online

Precios recomendados para tus láminas

Hemos elaborado para ti una tabla de precios mínimos recomendados para láminas de arte, con márgenes de beneficio que van del 40 % al 80 %. Estos precios se basan en una investigación exhaustiva del mercado de láminas de arte, combinada con nuestra experiencia haciendo dropshipping de impresiones fine art para miles de artistas que han logrado vivir de su arte gracias a la venta de láminas online.

Estos precios recomendados se corresponden con las tarifas de mercado de arte original de alta calidad impreso con un estándar fine art profesional. Pero lo importante es que también tienen en cuenta la percepción de marca. Es decir, cobrar precios que reflejen una marca de arte de calidad, porque si cobras poco, la percepción de tu calidad también baja. Hemos escrito un artículo completo sobre cómo la marca influye en los precios, que puedes leer aquí.

La forma de crear un negocio de venta de arte sostenible es vender un producto premium, y eso incluye ofrecer una entrega de calidad. Por eso creemos que también es importante cobrar los gastos de envío, acompañados de un mensaje de valor como «Envío exprés rápido y seguro con DHL». Con todo esto en mente, echa un vistazo a los precios de abajo:

Precios de las láminas en GBP (libras esterlinas)

Consulta aquí los precios recomendados en GBP

Precios de las láminas en EUR (€)

Consulta aquí los precios recomendados en EUR

Una vez que hayas puesto precio a tu arte, el siguiente paso es promocionar el lanzamiento de tu tienda. Es tu oportunidad para comunicar la calidad de la obra, el oficio, la creatividad, tu trayectoria como artista, el proceso de producción, la calidad de la impresión y de los materiales, el branding personalizado, las ediciones limitadas y, además, el hecho de que nuestro servicio es neutro en carbono de principio a fin, ¡lo que significa que tus ventas de arte también lo son! Todos estos factores son los que impulsan y justifican tus precios, así que asegúrate de darles protagonismo en tu marketing. Usa nuestra guía de abajo para lanzar tu tienda.