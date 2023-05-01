¿Cómo vendo una misma obra en distintos tamaños?

Lo primero: para imprimir aceptamos archivos JPEG o TIFF.



Para vender una misma obra en varios tamaños, debes subir tu archivo original de máxima calidad. No hace falta redimensionar los archivos ni subir varios. Así podrás crear un único producto con varias variantes de tamaño.



Cuando configuras tus variantes de tamaño, redimensionamos automáticamente la impresión a los PPP correctos (300) y a las dimensiones adecuadas para cada variante. Así que sube simplemente el archivo más grande que tengas y deja que nosotros nos ocupemos del resto. Ten en cuenta que tu archivo no se recortará, por lo que todos los tamaños de las variantes tendrán la misma proporción que el archivo original. Más información aquí.



El único caso en el que te aconsejamos manipular el archivo antes de subirlo es si no es lo bastante grande para imprimirse en los tamaños a los que quieres venderlo. En ese caso, puedes usar un servicio de escalado para generar un archivo lo bastante grande para el tamaño mayor que quieras imprimir, y subir ese. Hay herramientas de escalado en los productos de Adobe, o puedes probar un servicio de escalado con IA como este.