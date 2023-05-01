¿Cómo elijo el tipo de impresión y papel para mi dropshipping?

Ofrecemos impresiones de arte (fine art). Pueden ser impresiones fotográficas, ideales para imágenes fotográficas, o impresiones giclée, que se adaptan a todo tipo de arte: ilustración, fotografía, pintura, dibujo, pastel, grafiti, arte digital.



Echa un vistazo aquí a nuestro vídeo detallado y a las preguntas frecuentes que repasan los tipos de impresión y de papel que ofrecemos.