No he recibido el seguimiento del pedido de mi cliente

Cuando enviamos el pedido de tu cliente, te mandamos un correo con la información de seguimiento. A veces, estos correos quedan bloqueados por los filtros de spam.

Como alternativa, inicia sesión en tu cuenta de creativehub y ve a «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) > «Store fulfilment» (gestión de pedidos de la tienda). Selecciona el rango de fechas de pedido que quieres consultar y encontrarás la información de seguimiento y las facturas.

También puedes descargar esta información en formato CSV, para la gestión de pedidos o la contabilidad: