Orden
Inicio/Vende arte online/No he recibido el seguimiento del pedido de mi cliente

No he recibido el seguimiento del pedido de mi cliente

Cuando enviamos el pedido de tu cliente, te mandamos un correo con la información de seguimiento. A veces, estos correos quedan bloqueados por los filtros de spam.

Como alternativa, inicia sesión en tu cuenta de creativehub y ve a «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) > «Store fulfilment» (gestión de pedidos de la tienda). Selecciona el rango de fechas de pedido que quieres consultar y encontrarás la información de seguimiento y las facturas.

También puedes descargar esta información en formato CSV, para la gestión de pedidos o la contabilidad:

Actualizado el octubre 2026

¿Te ha resultado útil este artículo?

¡Sí, gracias!No mucho

Artículos relacionados