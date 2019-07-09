Solo utilizamos los mejores materiales sostenibles y maderas macizas en nuestra gama de marcos para bellas artes, desde elegantes marcos tipo bandeja en nogal hasta suntuosos marcos tradicionales de roble, con opción de paspartú y cristal antirreflejante.
Un enmarcado profesional se consigue mediante el uso de los mejores materiales y la mano de obra más cualificada.
Por qué escoger un marco calidad museo hecho a mano
Materiales naturales
Sólo utilizamos maderas macizas de origen sostenible. No utilizamos chapados, MDF o cualquier otro material reconstituido.
Esquinas adheridas, fijadas y selladas
Cada esquina es cuidadosamente encolada, sellada y fijada hasta el extremo para lograr un acabado liso y completamente impecable.
Hecho a mano a medida
Hacemos todos nuestros marcos a mano y de cualquier tamaño a medida de tu impresión.
Libre de ácido y conservación de archivo
Todos nuestros marcos están manufacturados con materiales 100% libres de ácido y con certificación FSC. Garantizamos la calidad de conservación de todos los marcos que hacemos.
Pasos
Los 5 pasos para escoger un marco calidad museo
1. Estilo De Marco
2. Moldura
3. Paspartú
4. Vidrio
5. Accesorios
Paso 1
Escoge el tipo de marco
Escoge de entre cuatro tipos diferentes de marcos, desde clásico a contemporáneo. Montaremos tu impresión en Foamex para asegurar que se mantenga rígida. Si no quieres que la montemos, háznoslo saber en el recuadro de comentarios a la hora de hacer tu pedido.
guia de marcos y monturas
Marco tradicional
¿Buscas algo clásico? El marco estándar es nuestra opción más popular y versátil. Se adapta a todo tipo de obras. Ofrecemos molduras para todos los bolsillos.
Marco flotante
¿Buscas una presentación llamativa y moderna? ¡Imagina tu obra flotando dentro del marco!
Marco de bandeja
Con este marco abierto, tu imagen montada se sitúa a la misma altura que la parte frontal del marco, logrando una apariencia elegante y minimalista.
Marco de caja
Añade un poco de profundidad, sombra y presencia a tu obra de arte. Este marco más profundo crea un espacio entre el cristal y la impresión logrando una apariencia contemporánea.
Estilo de marco:
Paso 2
Escoge tu moldura
Para cada tipo de marco, te ofrecemos distintas opciones de molduras. Cada una ofrece diferentes colores, formas y acabados. Puedes descargarte aquí toda la gama de opciones para cada tipo de marco o puedes añadirlo en la sección de comentarios de nuestro sistema de pedidos.
Roble
No hay quién supere al roble en cuanto a calidad y tono. Esta sólida madera natural es una elección clásica, por lo que funciona muy bien con cualquier imagen.
Haya
Luminosa y suave con bello grano. Las molduras de haya ofrecen a tu obra luminosidad y calidez mediante un marco de madera atemporal.
Negro
La opción clásica para fotografías y obras de arte. El acabado negro satinado profundo es de un tono neutro, de ahí su popularidad para las impresiones fotográficas.
Blanco
¿Algo contemporáneo? Este acabado blanco sólido es neutro y ligero. Proporciona una apariencia actual y al mismo tiempo centra la atención en la obra.
Nogal
Una versión moderna del clásico marco de madera. Los colores ricos y profundos de nuestras molduras de nogal negro americano son el complemento perfecto para colores vibrantes.
Decorativo
Con esta opción ornamentada puedes ir en cualquier dirección, muy tradicional o muy contemporáneo. Nuestras molduras de oro y plata lisas y adornadas enfatizarán tus imágenes de manera increíble.
Moldura de marco:
Paso 3
Escoge un tipo de paspartú
Los paspartús (window mounts) son una opción para los marcos estándar. Ofrecemos una amplia gama de paspartús de colores para complementar o contrastar con tu imagen que se cortarán en las dimensiones que nos especifiques. A continuación te mostramos algunos de los paspartús disponibles:
guía de paspartú
Passepartout tradicional
Este es un estilo de passepartout clásico usado tradicionalmente por las galerías. Con mayor grosor en la parte inferior, dirige el punto focal hacia arriba dentro del marco para crear un aspecto equilibrado.
Passepartout moderno
Si quieres mantener el enfoque principal en tu imagen con un estilo de passepartout minimalista, esta es la opción para ti. Este passepartout es delgado y con anchos iguales en todos los lados.
Passepartout extra ancho
Un passepartout extra ancho puede crear un aspecto muy contemporáneo que funciona especialmente bien con imágenes cuadradas y tamaños de imagen más pequeños.
Paso 4
Opciones de vidrio
Puedes escoger entre opciones de vidrio estándar o premium, siendo esta última un cristal artístico antirreflejos. La opción premium es de calidad museo y ofrece un acabado casi invisible. También puedes añadir más protección mediante el vidrio anti rayos UVA.
Paso 5
Soportes
Dependiendo de tu elección de marco, puedes añadir soportes como el colgador D-Ring con cuerda, placas de espejo o un colgador pesado.
guía de soportes
D-Ring con cuerda
El colgador D-Ring con cuerda es la opción más fácil para colgar tu marco en una pared con soportes ya existentes. Probablemente nuestra opción más popular de colgado.
Placas de espejo
Las placas de espejo ofrecen una clásica forma de soporte y a su vez complementan el estilo de ciertos marcos. Son robustas, lo que evita que la obra se separe de la pared con facilidad.
Colgador pesado
Como su nombre indica, este tipo de colgador es necesario para las obras de mayor peso. Ofrecen una apariencia muy limpia y existe una amplia variedad de tamaños que se adecuan a tu obra.
Accesorios:
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