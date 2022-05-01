Las mejores plantillas web para vender arte online como artista

Resumen ejecutivo

Te recomendamos leer este artículo completo para conocer nuestros consejos sobre cómo elegir la mejor plantilla para tu tienda de arte online. Pero si lo que buscas es un consejo rápido, aquí lo tienes:

Primeros pasos

Si eres un artista independiente, ¡estás en el lugar adecuado para encontrar buenas recomendaciones de plantillas web! Si eres una galería o un sitio que va a mostrar la obra de varios artistas, echa un vistazo a nuestro artículo complementario: Las mejores plantillas web para que una galería venda arte online.

Antes de continuar, ten en cuenta que los colores, las fuentes y los estilos de botón de las plantillas se pueden cambiar para adaptarlos a tu estilo, así que intenta mirar más allá de eso y céntrate en la estructura del sitio, las páginas disponibles y las formas de organizar tu contenido. Las proporciones de las imágenes también se pueden cambiar, y en este artículo te enseñamos cómo hacerlo.

Eso sí, recuerda que estas plantillas son bonitas precisamente porque se han diseñado pensando en un estilo concreto. Así que, al elegir una plantilla, tienes que pensar cómo encajaría la estética del diseño si cambias los colores, las fuentes, los tamaños de letra, los estilos de botón, las proporciones de las imágenes, etc. Por eso es aconsejable elegir una plantilla que se acerque a lo que quieres como resultado final.

Si no te sientes muy seguro diseñando por tu cuenta, te recomendamos que busques en esta lista una plantilla que se acerque a lo que necesitas y luego contrates a un diseñador durante 1 o 2 días para que te ayude a adaptarla de una forma que funcione.

Elección de la plataforma

En cuanto a qué plataforma elegir, si todavía no te has registrado en ninguna, este es nuestro consejo:

Shopify es la mejor plataforma en conjunto, y en concreto el tema Highlight. Esta combinación tiene todo lo que necesitas, y más, para la tienda online y la web perfectas. Encontrarás más detalles a lo largo de este artículo.

Creemos que Squarespace es una gran opción para el artista independiente, porque tiene muchos diseños limpios y elegantes listos para usar y te permite agrupar tus imágenes u obras en categorías dentro de la tienda. Los sitios tienen opciones de páginas de portafolio y de proyectos, buenos diseños de blog, y el proceso de pago de la tienda también es bastante sencillo.

Dicho esto, todo eso también puedes hacerlo en Shopify, y más. Tanto Shopify como Squarespace son sistemas «plug and play», lo que los hace muy fáciles de usar para cualquiera. Shopify es el claro líder del e-commerce, con opciones de pago mucho mejores que reducen la fricción para tus compradores, funciones superiores de gestión y preparación de pedidos, y más opciones de integración con canales como TikTok, Instagram, etc. Si necesitas una arquitectura de sitio más compleja, como la posibilidad de presentar las colecciones de varias formas, Shopify también lidera en este aspecto.

WordPress y WooCommerce tienen muchas más opciones en cuanto a plantillas. A diferencia de Shopify y Squarespace, WordPress es de código abierto, lo que significa que puedes construir un sitio desde cero casi sin restricciones. Si no te sientes cómodo programando, también hay un montón de desarrolladores web que te ayudarán a hacer adaptaciones por un coste mínimo.

En última instancia, eres tú quien debe decidir cuál es la mejor para ti. Las opiniones que expresamos aquí son solo personales, y nos gustan todas las plataformas por motivos distintos. Shopify y Squarespace tienen precios idénticos, unos 28 € al mes, por las funciones que necesitas para el e-commerce como artista independiente. WooCommerce es de código abierto, así que resulta más barato. Con todas las plataformas pagarás comisiones por el cobro con tarjeta cuando vendas una lámina, y la comparación de esas comisiones queda fuera del alcance de este artículo.

Plantillas recomendadas para Shopify

Opción 1: Highlight

Nos encanta el tema Highlight. Es limpio y minimalista y tiene muchos efectos parallax excelentes al hacer scroll, que dan al sitio una auténtica sensación de calidad. Es fluido, está bien construido y es versátil. Puedes tener tu obra en distintas colecciones y filtrada de distintas formas. Además, ahora hay opciones de páginas editoriales que se muestran en la demo de la plantilla de abajo. Por último, lo que nos gusta es la libertad con la que se disponen las imágenes, evitando la sensación de rejilla por la que optan muchas plantillas, de modo que se parece más a una galería de arte. Y tampoco habrá problemas con imágenes de proporciones distintas. Aquí tienes una breve vista previa en vídeo:

Este tema tiene una personalidad de diseño muy marcada y desde luego no es anodino, así que no será del gusto de todo el mundo. Comprar la plantilla por 250 $ no es la opción más barata, pero para nosotros merece la inversión. Es la cúspide de la calidad en diseño y construcción de plantillas, y creemos que el consiguiente aumento de la tasa de conversión amortizará esa inversión muchas veces durante tu primer año. En conjunto, esta plantilla tiene todo lo que necesitas y es nuestra recomendación número 1. ¡Hazte con ella y tendrás una tienda de arte online estupenda!

Opción 2: Studio

La siguiente es una plantilla que también recomendamos para galerías, ¡y esta es gratis! Lo bueno de una plantilla que también puede servir para una galería es que funciona de maravilla para ambos fines. Si algunas de las páginas te sobran como artista independiente, es fácil desactivarlas, y puede que les encuentres utilidad más adelante. Studio es una plantilla relajada y ligeramente decorativa. Estas son algunas de las funciones de Studio:

La página de inicio tiene un aire limpio y agradable que deja que las imágenes hablen por sí solas

Hay paneles destacados de color para poner el foco en un proyecto concreto

Y hay excelentes opciones editoriales para contextualizar tu obra, algo que, como repetimos a menudo, es vital para despertar el interés de los coleccionistas.

También están estas estupendas CTA (botones de llamada a la acción) en la página de inicio:

Que pueden llevar a páginas de contenido para una contextualización más profunda:

Aquí tienes excelentes opciones de elementos editoriales.

Por último, las páginas de producto son sencillas y agradables. Si eres fotógrafo, sería posible modificar el CSS para que las imágenes de todo el sitio se muestren en sus proporciones originales en lugar de recortadas y encajadas en una rejilla idéntica como la de abajo. Esto es importante para los artistas con obras de formas variadas, por ejemplo los fotógrafos que disparan tanto en horizontal como en vertical, que es lo que ocurre casi siempre.

Plantillas recomendadas para Squarespace

Opción 1: Talva

La plantilla Talva tiene páginas con portafolios estilo mosaico para imágenes de proporciones variables, lo cual es genial. Es limpia y fácil de leer, tiene una tipografía excelente y muestra las imágenes a gran tamaño; al hacer clic, pasan a pantalla completa. La página de inicio se centra exclusivamente en las imágenes, y las páginas de proyectos cuentan con una página general que lista todos tus proyectos. Cualquier página puede ampliarse con más bloques para añadir contenido.

De serie, las páginas de la tienda y del portafolio tienen contenedores de imagen cuadrados, lo que significa que la plantilla recortará tus imágenes si no son cuadradas. Te recomendamos evitarlo mostrando las imágenes en sus proporciones nativas, es decir, sin recortar. Para hacerlo en tu cuenta de Squarespace, abre Diseño > CSS personalizado y pega el siguiente código:

.products-flex-container > .list-grid > .grid-item > .grid-image .grid-image-cover { object-fit: contain !important; } .ProductItem-gallery-slides .ProductItem-gallery-slides-item-image { object-fit: contain !important; } .portfolio-grid-basic > .grid-item > .grid-image img { object-fit: contain !important; }

Ten en cuenta que, con otras plantillas, este código puede variar ligeramente, pero cualquiera con conocimientos de CSS debería poder modificarlo.

Aquí tienes la plantilla en acción, con la página de inicio, el portafolio, la página de proyectos y la tienda.

En la página de detalle del producto, es decir, cuando entras en la página principal de la tienda y haces clic en un producto para elegir el tamaño de la lámina, deberías editarla para elegir la opción de carrusel:

El motivo es que la plantilla cambia automáticamente las imágenes de vista previa para mostrar la vista previa en pared correcta según el tamaño de lámina seleccionado en el desplegable.

Nota: hemos añadido la imagen principal (hero) de la página de inicio como uno de los bloques predefinidos:

No venía precargada en la plantilla. Es importante, aunque no absolutamente esencial, poder adaptar tu plantilla con bloques prediseñados, pero debes tener cuidado de que el diseño no se vaya alejando del equilibrio tan cuidado que tiene cuando la instalas. Si tienes dudas, puedes pagar 1 o 2 días de trabajo de un diseñador para que te ayude a añadir secciones extra y hacer algunos ajustes donde haga falta.

Opción 2: Stanton

Como plantilla alternativa, también nos gusta Stanton, porque tiene las mismas funciones pero la página de inicio permite incluir más información sobre cada proyecto. Esto le da un estilo y un aire más editorial. Se pueden hacer los mismos ajustes de CSS para asegurarte de que las imágenes no se recorten. Echa un vistazo al estilo de la página de inicio aquí:

Plantillas recomendadas para WooCommerce/ WordPress

Cuando eliges un sitio en WordPress, la parte de e-commerce (pago, productos, base de datos de pedidos, etc.) funciona con WooCommerce. Así que compras un tema de WordPress para tu web en conjunto, que puede incluir o no una parte de tienda. Si la incluye, la mayoría de los temas de WordPress están diseñados para funcionar con WooCommerce. Si no la incluye, o no tiene las funciones adecuadas, puedes buscar un tema de WooCommerce para la parte de tienda.

Nos encanta WordPress por su flexibilidad, pero es más difícil de usar. Es menos «plug and play» que Shopify o Squarespace. A cambio, te da la posibilidad de construir una web desde cero y adaptar tu sitio exactamente a tus necesidades.

Opción 1: ART

Nos gusta mucho la plantilla ART, que también recomendamos para galerías. Como su nombre indica, esta versátil plantilla tiene una versión preconfigurada para artistas. El diseño es limpio, precioso, y realmente permite que tus imágenes destaquen. También tiene funciones estupendas como salas de exposición virtuales (viewing rooms), páginas editoriales y un blog que te permite contextualizar tu obra. Para empezar, basta con elegir la plantilla ART y usar la versión llamada Art Gallery, y después eliminar las páginas que no necesites.

Como alternativa, empieza con la versión llamada Design Agency, que tiene páginas que lucen de verdad las imágenes y encajan el texto a su alrededor de forma elegante. Después puedes añadir páginas de otras versiones del tema para crear exactamente lo que quieres.

Opción 2: Elegant

Nuestra siguiente recomendación para WordPress es la plantilla Elegant, ¡que hace honor a su nombre! Aporta a tus imágenes un aire elegante, distinto del minimalismo fine art de la plantilla ART anterior. También tiene muchas opciones de página entre las que elegir, lo que te permite montar exactamente lo que necesitas.

Puede que quieras reducir el tamaño de la cabecera, ya que ocupa mucho espacio, pero la intención es colocar ahí una imagen y superponerle el texto. Para ello, tienes que elegir una imagen muy clara o muy oscura y colocar encima un texto que contraste. Ojo: elige para esto una imagen que no compita con el texto, como en el ejemplo que ellos proponen:

La clave es lanzar algo cuanto antes y luego ir mejorando el contenido poco a poco. Créenos: como veteranos de literalmente 1000 webs construidas, nunca acabas necesitando todo el contenido que crees al principio, así que si empiezas por ahí, acabarás perdiendo el tiempo.

Lo principal es ponerse en marcha con un plan claro. ¡Por eso escribimos nuestro plan de 3 días para lanzar tu tienda de arte! Ve a leerlo y lanza tu nueva tienda.