¿Quién recibe las notificaciones y el seguimiento del pedido?

El vendedor

Cuando marcamos un pedido como enviado, el estado del pedido de gestión se actualiza en tu cuenta de creativehub. Si usas Shopify, actualizaremos automáticamente el estado del pedido en Shopify a «preparado». También recibirás un correo avisándote de que el pedido se ha enviado. Tiene este aspecto:

El cliente del vendedor

Tu cliente recibirá un correo de nuestro programa de envíos, Shippy Pro. No lleva la marca theprintspace, sino la marca «Art Prints». Este correo le facilita a tu cliente el número de seguimiento del envío. Así es como se ve: