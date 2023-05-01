¿Cuál es el tamaño máximo de lámina en dropshipping?

Teniendo en cuenta los límites de tu archivo de impresión, puedes vender láminas desde tu web en cualquier tamaño que quieras, hasta los tamaños máximos que admiten nuestras impresoras. Son los siguientes:

Tamaños máximos de impresión fotográfica

Todos nuestros papeles fotográficos digitales (Fuji Matt, Fuji Gloss, Fuji Pearl y Fuji Flex) se pueden imprimir hasta 127 cm (50 pulgadas) de ancho, con el largo que quieras.

Tamaños máximos de impresión giclée