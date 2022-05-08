Mi producto muestra medidas métricas e imperiales: ¿cómo elijo?

Según dónde estés tú o tu base de clientes, es posible que uses distintos sistemas de medida: el métrico (mm) o el imperial (pulgadas).

Para atender a nuestra base de usuarios de todo el mundo, ofrecemos la posibilidad de definir el tamaño de tus láminas con el sistema métrico o con el imperial.

Cuando importas tus productos, incluimos ambos sistemas de medida. Puedes cambiarlo fácilmente editando el anuncio directamente en tu tienda. Por ejemplo:

Ten en cuenta que, si has creado tu tienda online con Etsy, debes elegir el sistema de medida en creativehub antes de importar los productos a tu web. Si quieres cambiarlo más adelante, tendrás que borrar el producto y volver a importarlo a tu tienda.