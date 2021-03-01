Cómo configurar tu cuenta para vender arte online

Averigua qué información necesitas añadir a tu cuenta para empezar a vender online, incluida la marca, firma y forma de pago.

Tu ‘Tienda de Arte’

En creativehub, tu ‘Tienda de arte’ es donde se encuentra la configuración de tu cuenta, enfocada específicamente a la venta de tus obras online. Ten en cuenta por favor que esto no es lo mismo que tu tienda Shopify.

Para encontrar tu tienda de arte, primero inicia sesión en creativehub y luego haz clic en el icono de tu perfil en la parte superior derecha de la página. En el menú desplegable selecciona ‘Configuración tienda de arte’.

Información sobre la tienda y la personalización de tu marca

Nuestro servicio es etiqueta blanca, lo que significa que enviamos tus pedidos a tus clientes en embalajes sin marca.

Puedes también poner la información de tu tienda y tu logo en la etiqueta de envío. Para ello, rellena los campos de ‘Información marca y tienda’ en tu ‘Tienda de arte’.

Ediciones limitadas y firmas

A través de creativehub puedes vender tus obras como ediciones limitadas. Las ventas de ediciones limitadas incluyen un certificado de autenticidad que se envía al comprador junto con el pedido.

Debes declarar quién es el autor de la obra de arte para que el certificado sea válido. En la mayoría de los casos ese eres tú mismo, pero si vas a vender en nombre de otra persona entonces puedes también rellenar con su información.

El certificado tiene un campo para la firma digital, que debería ser la misma que el nombre del artista.

Marca para certificados

El certificado de autenticidad puede incluir, además del nombre y firma del artista, tu marca o tu logo por ejemplo.

Tarjeta de pago para realizar el pedido

Cuando vendes en Shopify, se ingresa directamente en tu cuenta Shopify el pago completo del comprador.

Luego, te cobramos por separado los costes de producción a través de tu cuenta de creativehub. Para que podamos cobrar este pago tiene que haber una tarjeta de pago vinculada a la cuenta. Puedes añadirla a través de la página ‘Configuración de pago’ en ‘Configuración tienda de arte’.