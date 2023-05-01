¿Tendrán que pagar mis clientes algo en la aduana?

Que tu cliente tenga que pagar algo en la aduana depende del país de destino. Cuando se aplica, este cargo corresponde al impuesto sobre las ventas de ese país, aunque a menudo se le llama cargos de aduana, tasas aduaneras, cargos de importación, aranceles, derechos de aduana, impuesto de importación o tasas de importación.

Así funciona: