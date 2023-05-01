¿Tendrán que pagar mis clientes algo en la aduana?

Que tu cliente tenga que pagar algo en la aduana depende del país de destino. Cuando se aplica, este cargo corresponde al impuesto sobre las ventas de ese país, aunque a menudo se le llama cargos de aduana, tasas aduaneras, cargos de importación, aranceles, derechos de aduana, impuesto de importación o tasas de importación.
Así funciona:
- Los pedidos enviados a Estados Unidos, la UE y el Reino Unido no tendrán cargos en la aduana
- Para el resto de países del mundo, depende del valor del envío. Por encima de cierto valor, se cobrará el impuesto sobre las ventas de ese país. Puedes consultar esos valores mínimos en este enlace