¿Qué información debo incluir en mi inserto personalizado?

Los insertos personalizados son una forma estupenda de crear un vínculo real con tus clientes. Equivalen a la conversación que tendrías con un cliente que te visita en una galería o que compra tu obra durante una exposición.

Puedes incluir detalles sobre la lámina pedida o sobre el proyecto del que forma parte. Puedes hablar de tu portfolio o de tus próximos proyectos. Un inserto personalizado también puede contar tu historia como artista o qué te inspiró a dedicarte al arte. Estos son solo algunos ejemplos del contenido que puedes incluir en tu inserto personalizado.

Tienes la opción de subir varios insertos personalizados a tu cuenta de creativehub y asignarlos a tus productos de impresión. Aprende aquí a incluir insertos personalizados en tus pedidos de dropshipping.