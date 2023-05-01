¿Dónde encuentro el número de seguimiento de mis pedidos?

Cuando enviamos tu pedido, te mandamos un correo a ti, como vendedor, y otro a tu cliente con la información de seguimiento. Más información sobre estos correos aquí.

También puedes ver la información de seguimiento en tu cuenta de creativehub. Para ello, inicia sesión en creativehub y ve a «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) > «Store fulfilment» (gestión de pedidos de la tienda). Selecciona el rango de fechas de pedido que quieres consultar y encontrarás la información de seguimiento y las facturas.