Un pedido ha llegado a mi cliente dañado o defectuoso

De vez en cuando pueden surgir problemas, como que una lámina se dañe durante el transporte o que el producto tenga un pequeño defecto que no se detectó en nuestro proceso de control de calidad. Aunque es poco frecuente, resulta frustrante; pero no te preocupes, lo resolveremos de inmediato.



A veces nos resulta útil ver fotos de los daños o defectos para ajustar nuestro proceso de control de calidad, así que es posible que te pidamos que nos las envíes. En cualquier caso, enviaremos de inmediato un reemplazo a tu cliente, el siguiente día laborable.

Tranquilidad total: no nos comunicamos directamente con tus clientes (somos un servicio de marca blanca), así que, si hay algún problema, solo tienes que avisarnos y lo resolveremos reemplazando el producto.

Nuestras valoraciones en Trustpilot deberían darte plena confianza en la calidad y el servicio de atención al cliente que vas a recibir.