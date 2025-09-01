En los últimos 9 años, hemos perfeccionado un sistema de 5 etapas para maximizar el éxito de cada lanzamiento:

1. Crear un plan de marketing cohesivo.

2. Seleccionar el producto y el precio adecuados.

3. Lanzar en el momento óptimo.

4. Producir y entregar la obra de arte de manera impecable.

5. Analizar los resultados —y crecer a partir de ellos.

Cada lanzamiento multiplica tu crecimiento, construyendo una marca más sólida y una base de coleccionistas leales con el tiempo.