¿Qué webs puedo conectar a creativehub para vender mi arte?

Nuestro software de dropshipping ofrece integraciones «plug-and-play» con las principales plataformas de comercio electrónico, y además tenemos nuestra propia API de impresión de arte, que te permite conectarte desde cualquier web o aplicación móvil. Esto significa que, cuando vendes una lámina, nosotros nos ocupamos de toda la logística, desde la impresión hasta el envío.
Opción 1: plugin para tu web
Tenemos integraciones «plug-and-play» con las siguientes plataformas. Configúralas con nuestras guías rápidas en 7 pasos:
- Shopify (configúralo aquí)
- Etsy (configúralo aquí)
- WooCommerce (configúralo aquí)
- Squarespace (configúralo aquí)
- WIX (configúralo aquí)
- TikTok (configúralo aquí)
- Facebook Shops (próximamente)
- Instagram Shops (próximamente)
Opción 2: API de dropshipping
También tenemos una API REST pública que te permite conectar nuestra solución de dropshipping con cualquier web o aplicación móvil. Lo más probable es que necesites la ayuda de un desarrollador web para este proceso.
Para más información sobre la API, lee nuestra documentación aquí.