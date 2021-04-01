Automatiza tus ventas de arte online con nuestro servicio de impresión bajo demanda. Tú vendes a través de Shopify, nosotros enviamos directamente a tus clientes impresiones fotográficas y Fine Art galardonadas.
Automatiza tus ventas con un plugin a tu sitio web
Ofrecemos integraciones completas con las plataformas de e-commerce más destacadas. ¿Tienes un sitio web personalizado? Ningún problema, lánzate con nuestra API de impresión.
Protege Tu Marca
Somos el socio de confianza detrás de miles de artistas
Hemos ayudado a construir y proteger la presencia en línea de algunas de las marcas de artistas más reconocibles del mundo. Al combinar una calidad de impresión de clase mundial con embalaje totalmente marcado y un servicio de atención al cliente constante, amable y receptivo, aseguramos que tus coleccionistas asocien tu nombre con la excelencia, cada vez.
Impresión de arte Fine Art líder en el mundo
Nuestras dos décadas como líderes en impresión Fine Art significan que sabemos lo que eso implica. La clave es entregar el producto Fine Art de la más alta calidad, a tiempo, con un servicio de atención al cliente receptivo y útil en caso de que algo salga mal.
Embalaje de marca y personalización
Tu marca artística nos importa. La tratamos como si fuera nuestra, por eso somos de confianza para muchos de los principales artistas, archivos, colectivos, galerías y empresas de medios del mundo.
Atención al cliente los 7 días de la semana
Tenemos centros de producción y envío en el Reino Unido, EE. UU. y Alemania. Esto significa que los pedidos solo de impresiones o con marcos enviados por dropshipping a clientes en el Reino Unido, EE. UU. o la UE no enfrentarán cargos adicionales de importación. Asignamos automáticamente la producción según el destino de envío.
Cómo Funciona
Cómo funciona
Una manera sencilla de automatizar tus ventas de arte online
01. Vende a través de tu tienda
Conecta tu cuenta gratis en theprintspace a tu sitio web personalizado
02. Realizamos tus pedidos de impresión
Cuando vendes, recibimos tu pedido y nos encargamos de realizarlo en tan solo 2-5 días hábiles
03. Envío a tus clientes
Mantén tu marca gracias a nuestras opciones de envío de marca blanca, con entrega rápida.
Ventas de Arte 🔥
Las ventas de arte en línea están en auge... ¿te lo estás perdiendo?
El crecimiento de las ventas de arte en línea es ENORME, impulsado por las redes sociales. Nuestra agencia de marketing o grupo de Facebook te ayudará a desbloquear tu potencial. Infórmate ahora y deja de perdértelo.
“Vender impresiones de arte online con el servicio de dropshipping de theprintspace ha sido determinante. Para mi es importantísima la atención al cliente, por eso trabajo con proveedores como theprintspace que comparten los mismos valores”
“He conseguido lanzar mi tienda online en un fin de semana. Soy perfeccionista y quiero que todo se vea impecable, aun así me ha dejado impresionada lo rápido que se ha montado la tienda. El servicio es increíble, puedo centrarme en la promoción sabiendo que se encargan de mis pedidos”
“La integración con Shopify de theprintspace hace que la venta de impresiones sea un juego de niños. Ya no tengo que gestionar cada detalle del proceso de impresión y de venta, y eso me ahorra un montón de tiempo y de preocupaciones. Llevo ya un par de años con ellos y confío plenamente en la experiencia que tienen”