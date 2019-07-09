El montaje en soportes rígidos de impresiones artísticas y fotográficas es una forma de proteger y exponer tu trabajo de forma minimalista y profesional ideal para exposiciones, permitiendo al espectador centrarse en la obra.
El montaje en soportes rígidos de impresiones artísticas y fotográficas es una forma de proteger y exponer tu trabajo de forma minimalista y profesional ideal para exposiciones, permitiendo al espectador centrarse en la obra.
Pasos
Existen 2 pasos a la hora de escoger tu montaje profesional
1. Sustrato
2. Soporte
Paso 1
Elige tu sustrato
El montaje artístico profesional es un proceso en el que tu obra se pega a un sustrato rígido mediante una lámina de pegamento seco no-corrosivo. De este modo, tu impresión quedará firme para así poder fijarla a la pared o enmarcarla.
mira nuestra guía sobre aluminio
Mira nuestra guía sobre Dibond
Mira nuestra guía sobre Foamex PVC
Mira nuestra guía sobre cartón pluma
Mira nuestra guía sobre cartón de exposición
Mira nuestra guía sobre MDF
Mira nuestra guía sobre metacrilato
Aluminio
Aluminio de alta calidad que ofrece un respaldo rígido y resistente. Opciones de soporte: Listón o bastidor.
Dibond
Composite ligero de aluminio y PVC. Opciones de soporte: Listón o bastidor
Foamex PVC
El Foamex es un tipo de cartón pluma firme y rígido de excepcional calidad. Blanco o Negro. Opciones de soporte: Velcro.
Cartón Pluma
El cartón pluma, también conocido como Foamboard, es un material barato, flexible y ligero. Opciones de color: Blanco. Opciones de soporte: Velcro o colgadores adhesivos.
Cartón de exposición
Este cartón de calidad de 2mm es nuestra opción más asequible. Opciones de soporte: Velcro.
MDF
Rígido y resistente. Una forma duradera y asequible de exponer diversos tipos de impresiones. Colores: cantos pintados de negro o blanco. Soportes: Listón o soporte MDF
Metacrilato
El trabajo se monta en Perspex, aluminio o dibond y después se coloca metacrilato Perspex transparente sobre la impresión ofreciendo un look contemporáneo.
Sustrato de montaje:
Paso 2
Escoge tu soporte
Todas nuestras opciones de montaje tienen sus respectivas formas de soportes.
mira nuestra guía sobre soportes
Listones divididos
Una buena opción calidad-precio. Los listones funcionan mediante dos piezas de madera angulada opuestas, una adherida a la obra y otra a la pared, que coinciden en sus correspondientes ranuras.
Bastidor de aluminio
Los bastidores son ligeros, sólidos y se atornillan, lo que los hace altamente versátiles.
Velcro
El velcro ofrece una forma rápida y sencilla de montar tu obra. Es una opción habitual para exposiciones temporales en sustratos como cartón pluma y Foamex.
Soportes MDF
Los soportes de clavos sólo están disponibles en montajes MDF. Hay diversas opciones que varían según la preferencia personal.
Accesorios de fijación:
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