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¿Qué son los SKU de creativehub y cómo funcionan?

Cuando aplicas ajustes de venta a tu archivo de impresión, creativehub genera un código SKU único para ese producto o variante. Este código SKU actúa, en la práctica, como el vínculo entre el producto de tu web y el producto de tu cuenta de creativehub.

Durante el proceso de importación de productos, cada producto se importa a tu web con este código SKU. Cuando un cliente hace un pedido en tu web, creativehub identifica el producto pedido mediante su SKU único y procesa el archivo correcto para imprimirlo y enviarlo.

Si borras o cambias el código SKU en tu web, no recibiremos tu pedido. Descubre qué hacer si esto ocurre aquí.

Actualizado el octubre 2026

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