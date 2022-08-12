¿Cómo añado marcos a mis productos de impresión?

Para vender láminas enmarcadas en tu web, primero tienes que crear un producto: selecciona una imagen en tu cuenta de creativehub y haz clic en «Sell as print» (vender como lámina).

Ahora estás en la pantalla donde se crean los productos de impresión. Volveremos a las opciones de esta página, pero por ahora haz clic en el botón «Add print size» (añadir tamaño de impresión)

Ahora estás en la pantalla donde se define el tamaño de impresión y/o el marco:

Usa el menú desplegable para seleccionar el tamaño de impresión:

«Custom size (print only)» (tamaño personalizado, solo lámina) mantiene la proporción nativa del archivo, con la opción de añadirle un borde. Los marcos que usamos para dropshipping son de tamaño A o cuadrados, así que ya tenemos estos tamaños configurados para ti. Puedes seleccionar el tamaño y la moldura que quieras y, después, ajustar la cantidad de borde con el control deslizante:

Cuando termines, haz clic en «Save» (guardar)

Ahora estás de vuelta en la página de configuración del producto. Verás que «Print size» (tamaño de impresión) y «Costs» (costes) ya aparecen rellenados según los ajustes de impresión y marco que has elegido. A continuación, completa los detalles del producto:

Añade tu precio Elige el tipo de papel Configura las ediciones limitadas y elige tu certificado (opcional) Elige tu inserto personalizado (opcional) Haz clic en «Save» para completar el proceso

Ya puedes importar tus productos a tu tienda.