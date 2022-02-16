¿Qué significa impresión de arte neutra en carbono?
Somos neutros en carbono de principio a fin. Esto quiere decir que empezamos por reducir lo más posible nuestras emisiones de carbono, antes de compensar todas las que emite nuestra empresa, esto incluye:
La subida de archivos
Estimamos la energía que consume tu ordenador cuando subes archivos a nuestro sistema.
La computación en nube
El uso de la plataforma de informática en la nube Microsoft Azure.
La producción de impresiones
La impresión y el embalaje producen emisiones de carbono inevitables.
El envío
El transporte de las impresiones desde nuestro taller hasta tu puerta.
Pasos
¿Cómo hemos conseguido la neutralidad de carbono?
1
Minimizando las emisiones de carbono
Para conseguir la neutralidad de carbono hemos empezado por reducir nuestras emisiones a través de una serie de iniciativas. Siempre que sea posible, utilizamos servicios de mensajería verde tales como DHL, GoGreen y Green Courier. Únicamente usamos proveedores de energía renovable como ecotricity y Stadtwerke Düsseldorf, y nos desplazamos en bicicletas eléctricas. Tenemos imprentas en varios países, lo cual nos permite reducir el transporte aéreo cuando enviamos tus pedidos.
2
Calculando nuestras emisiones inevitables
Una vez reducidas al máximo nuestras emisiones, nos hemos sometido a una auditoría de carbonfootprint.com para calcular nuestro impacto de carbono. El informe incluye nuestro rendimiento, el análisis de nuestra huella de carbono y las recomendaciones para seguir reduciéndola aún más. Ponemos este informe a disposición del público.
Luego, compensamos nuestras emisiones de carbono a través del programa Gold Standard, contribuyendo a la financiación de proyectos que se preocupan por el cambio climático y aspiran a un mundo más sostenible.
Somos conscientes de que la compensación de carbono por sí sola no es suficiente para enfrentar el problema climático. Sin embargo, es una forma inmediata y mensurable de asumir la responsabilidad por nuestra huella de carbono. Una investigación exhaustiva nos ha demostrado que invertir en energía renovable era la manera más eficaz de compensar, puesto que permite producir inmediatamente una fuente de energía ilimitada.
Identificar Emisiones de carbono
Reducir las emisiones
Invierte en proyectos que compensen las emisiones restantes
Ser neutro en carbono no es suficiente. En theprintspace nos preocupa también la contaminación por plásticos. Hemos seleccionado cuidadosamente los materiales que utilizamos para producir tus pedidos a fin de reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente, y al mismo tiempo garantizar que tus pedidos lleguen en perfectas condiciones.
FAQs
Preguntas frecuentes
¿Son 100% neutros en carbono todos los servicios que ofrece theprintspace?
Sí, todos los servicios que ofrece theprintspace son 100% neutros en carbono.
¿Los papeles Giclée y C-Print están hechos de materiales sostenibles?
Las fábricas que producen nuestro papel Giclée solo utilizan los recursos que proceden de bosques gestionados de forma sostenible. Este programa garantiza para las generaciones futuras la conservación y la protección de la biodiversidad, la renovación de los hábitats forestales, así como la disminución del impacto de la explotación forestal. El papel fabricado está certificado por la trazabilidad de las fibras de madera procedentes de bosques no amenazados.
Nuestras impresiones C-Print se imprimen sobre papel Fuji Crystal Archive y pasan por los procesos químicos de Fuji. Los procesos de producción de Fuji operan exclusivamente con energía eólica y generan su propia energía con cinco turbinas eólicas y un gran sistema de postcombustión. Además han liderado, junto con otras empresas anexas, una estación depuradora de aguas residuales. Fujifilm cumple con las normativas utilizando el sistema de clase S que impone restricciones sobre aquellas sustancias que pueden ser, y potencialmente son, una amenaza para el medioambiente y la salud pública. En los últimos años, se ha hecho hincapié en los aspectos relacionados con el bienestar animal, trabajando de forma activa para diseñar métodos de prueba diferentes y colaborando en la investigación sobre la sensibilidad cutánea. Somos conscientes de que el proceso C-Print utiliza un metal precioso, la plata, como componente fundamental para lograr impresiones fotográficas de alta calidad. La plata es la materia prima utilizada para crear la emulsión sensible a la luz que recubre el papel para generar nuestras impresiones fotográficas. El residuo de plata y derivados del proceso fotográfico son materias primas valiosas que extraemos y reciclamos una vez hechas las impresiones.
¿Son ecológicos los materiales para el embalaje de los pedidos de impresión Fine Art y fotográfica?
Sí, todo el embalaje que se usa para los pedidos de los clientes está compuesto de materiales de fuentes sostenibles, reciclables o biodegradables.
¿Son neutros en carbono los envíos de mis pedidos de impresión y enmarcado?
Sí, calculamos las emisiones de carbono procedentes de la entrega de pedidos y compensamos las emisiones invirtiendo en proyectos de energía renovable.
Con nosotros, tus impresiones de arte serán neutras en carbono
No tengas reparo en pedir impresiones de arte con envío en 48 horas, o recogida el mismo día en nuestro taller de impresión en Londres si haces tu pedido antes de las 15 h.