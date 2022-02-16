Las fábricas que producen nuestro papel Giclée solo utilizan los recursos que proceden de bosques gestionados de forma sostenible. Este programa garantiza para las generaciones futuras la conservación y la protección de la biodiversidad, la renovación de los hábitats forestales, así como la disminución del impacto de la explotación forestal. El papel fabricado está certificado por la trazabilidad de las fibras de madera procedentes de bosques no amenazados.

Nuestras impresiones C-Print se imprimen sobre papel Fuji Crystal Archive y pasan por los procesos químicos de Fuji. Los procesos de producción de Fuji operan exclusivamente con energía eólica y generan su propia energía con cinco turbinas eólicas y un gran sistema de postcombustión. Además han liderado, junto con otras empresas anexas, una estación depuradora de aguas residuales. Fujifilm cumple con las normativas utilizando el sistema de clase S que impone restricciones sobre aquellas sustancias que pueden ser, y potencialmente son, una amenaza para el medioambiente y la salud pública. En los últimos años, se ha hecho hincapié en los aspectos relacionados con el bienestar animal, trabajando de forma activa para diseñar métodos de prueba diferentes y colaborando en la investigación sobre la sensibilidad cutánea. Somos conscientes de que el proceso C-Print utiliza un metal precioso, la plata, como componente fundamental para lograr impresiones fotográficas de alta calidad. La plata es la materia prima utilizada para crear la emulsión sensible a la luz que recubre el papel para generar nuestras impresiones fotográficas. El residuo de plata y derivados del proceso fotográfico son materias primas valiosas que extraemos y reciclamos una vez hechas las impresiones.