¿Qué formatos de archivo subo a creativehub para crear productos?

Aceptamos archivos JPEG o TIFF para imprimir tus pedidos de dropshipping. Lee cómo dimensionar tus archivos para crear productos de impresión Actualizado el octubre 2026¿Te ha resultado útil este artículo?¡Sí, gracias!No muchoArtículos relacionadosTu marca de artista y el precio de tus láminasNivel 1: marketing de lanzamiento de tu tienda de láminasNivel 3: crea urgencia de compra con ventas por tiempo limitadoNivel 2: guía 101 de marketing para tu tienda de láminas¿Cómo sé que mi cliente no recibirá una factura con los costes?