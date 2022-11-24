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¿Cómo renuevo la conexión entre mi tienda y creativehub?

  1. Haz clic en tu icono de perfil, arriba a la derecha de la página
  2. Selecciona «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) en el menú desplegable
  3. Haz clic en «Integrations» (integraciones) en el menú de la izquierda
  4. Localiza la integración que quieres renovar y haz clic en «Disconnect» (desconectar)
  5. Recarga tu navegador
  6. Vuelve a conectar tu tienda haciendo clic en «Connect» (conectar)

Ten en cuenta que, una vez terminado, tendrás que volver a añadir tu tarjeta de pago. Sigue esta guía.

Actualizado el octubre 2026

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