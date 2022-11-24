¿Cómo renuevo la conexión entre mi tienda y creativehub?

- Haz clic en tu icono de perfil, arriba a la derecha de la página
- Selecciona «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) en el menú desplegable
- Haz clic en «Integrations» (integraciones) en el menú de la izquierda
- Localiza la integración que quieres renovar y haz clic en «Disconnect» (desconectar)
- Recarga tu navegador
- Vuelve a conectar tu tienda haciendo clic en «Connect» (conectar)
Ten en cuenta que, una vez terminado, tendrás que volver a añadir tu tarjeta de pago. Sigue esta guía.