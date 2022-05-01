¿Qué imágenes de producto se importan y puedo cambiarlas?

Cuando importas productos a tu tienda, tienes la opción de importar una imagen de vista previa a escala de ese producto, para que tus clientes puedan visualizar mejor la obra.

Hay dos tipos de imagen de vista previa, que importamos según el tamaño de tu obra. Son los siguientes:

Lado largo de hasta 20 pulgadas (508 mm)

Si el lado largo de la lámina mide menos de 20 pulgadas (508 mm), importamos esta imagen:

Lado largo de más de 20 pulgadas (508 mm)

Si el lado largo de la lámina mide más de 20 pulgadas (508 mm), importamos esta imagen:

Puedes borrar estas imágenes de vista previa y sustituirlas por las tuyas sin problema. Esto no impedirá que tu pedido llegue a nuestro sistema de producción.