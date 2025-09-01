Convierte la interacción social en una próspera carrera artística
En theprintspace somos la principal agencia de marketing del mundo dedicada al comercio social para artistas.
En theprintspace somos la principal agencia de marketing del mundo dedicada al comercio social para artistas.
Ofrecemos resultados inmediatos aplicando estrategias comprobadas para aumentar de inmediato las ventas y ganancias en línea, pero no nos detenemos ahí. Juntos, convertimos tu marca en una potencia, creando una carrera sostenible y próspera que impulse proyectos más grandes, exposiciones y la libertad de crear en tus propios términos.
Generación de tráfico
Ideamos estrategias de comunicación para publicaciones en redes sociales, marketing por correo electrónico y SMS para maximizar el tráfico a la tienda durante las ventas de arte. En algunos casos reescribimos tu copy utilizando ciencia del comportamiento, y diseñamos y gestionamos campañas de anuncios pagados.
Optimización de la tasa de conversión
La tasa de conversión, el porcentaje al que el tráfico se convierte en ventas, es la métrica clave al vender arte en línea. Comienza con que los artistas no saturen el mercado con obras, para mantener su arte exclusivo e impulsar las conversiones. Otro factor enorme es el uso de nuestras propias plantillas privadas de Shopify, que han sido sometidas a pruebas A/B para maximizar las tasas de conversión.
Marketing por correo electrónico y SMS
La importancia del marketing por correo electrónico y SMS a menudo es pasada por alto por los artistas. Sin embargo, estos suscriptores son tu mayor activo. De hecho, un enfoque constante en construir esta base de suscriptores es el factor más importante para impulsar tanto el crecimiento de ventas a corto como a largo plazo.
Crecimiento de audiencia
En las redes sociales, esto abarca desde métodos orgánicos, mediante el desarrollo de la estrategia de publicación adecuada, hasta colaboraciones con otros artistas o marketing de pago, con una segmentación precisa de audiencias de coleccionistas activos.
Desarrollo de marca
El desarrollo de marca se centra en elevar la percepción de ti y de tu obra entre seguidores y suscriptores, y en convertirlos en coleccionistas recurrentes. El producto y el precio son una parte vital de esto; necesitas ofrecer los productos adecuados para que los coleccionistas en todos los niveles de precio puedan comenzar su recorrido como coleccionistas contigo.
Fomentar Coleccionistas
El recorrido de cada coleccionista comienza con una chispa de curiosidad. Te ayudamos a avivar esa chispa hasta convertirla en una pasión duradera, llevando a los coleccionistas desde el primer descubrimiento hasta su primera impresión, luego a las obras originales, a asistir a tus exposiciones y a convertirse en verdaderos embajadores de tu arte.
Al trabajar directamente con muchos de los artistas más seguidos del mundo en redes sociales, podemos establecer referencias de rendimiento y ofrecer información procesable a través de los datos. A medida que trabajas con nosotros, creamos informes sencillos que nos permiten ayudarte a hacer más de lo que funciona y menos de lo que no.
Comprar arte rara vez es instantáneo. Es un proceso de descubrimiento, conexión y confianza. Te ayudamos a guiar a tus coleccionistas paso a paso —desde la curiosidad hasta convertirse en compradores recurrentes y defensores— utilizando estrategias comprobadas de la ciencia del comportamiento.
La mayoría de los artistas pierden tiempo (y dinero) en anuncios que no convierten. Nosotros lo hacemos de manera diferente: identificamos el contenido ganador, dirigimos los anuncios a los coleccionistas correctos y escalamos el éxito con precisión. Después de 15 años perfeccionando esto, sabemos lo que funciona —y lo que no.
Debes comenzar identificando el contenido y los mensajes que superan el rendimiento, las audiencias que comprarán, y luego aprovechar esto para impulsar un mayor compromiso.
Con los anuncios pagados, jugar a largo plazo conduce a ganancias y es entonces cuando escalas. Ayuda haber pasado los últimos 15 años haciendo esto y contar con un equipo de análisis de datos. Afortunadamente, nosotros lo tenemos… así que hablemos.
La lista de correos de un artista es un activo vital y el canal más confiable para profundizar el compromiso y crear relaciones duraderas con los coleccionistas.
Maximizar las tasas de suscripción
Las campañas impulsan las suscripciones, en combinación con páginas de captura de correos de alto rendimiento.
Participación por correo electrónico
Usa el correo electrónico para comunicarte sobre tu trabajo de maneras más profundas y con mayor contexto. ¡Mira el efecto en las ventas!
Cuanto más vendas, más podrás reinvertir en tu carrera artística: ideas más grandes, proyectos más audaces, exposiciones, colaboraciones y la libertad de crear. Un enfoque tanto en la estrategia de marca como en la de ventas aumentará tus ventas hoy al mismo tiempo que te preparará para el éxito a largo plazo, construyendo un futuro donde tu arte prospere y tú también.
Stuart Waplington, CEO & Founder
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