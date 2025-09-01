Debes comenzar identificando el contenido y los mensajes que superan el rendimiento, las audiencias que comprarán, y luego aprovechar esto para impulsar un mayor compromiso.

Con los anuncios pagados, jugar a largo plazo conduce a ganancias y es entonces cuando escalas. Ayuda haber pasado los últimos 15 años haciendo esto y contar con un equipo de análisis de datos. Afortunadamente, nosotros lo tenemos… así que hablemos.