¿Qué es el DDP y cómo prepago los impuestos de mis clientes?

Puedes optar por prepagar los impuestos de venta del país de destino al que envías. Esto se conoce como DDP (Delivery Duty Paid, entrega con derechos pagados). Está disponible para 6 países: Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, Islandia y Suiza. Para saber más sobre las tarifas DDP, ver algunos ejemplos y entender cómo se cobran en tu pedido de gestión, lee este artículo.
Para activar el DDP, haz lo siguiente:
- Inicia sesión en tu cuenta de creativehub y
- Ve a «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte)
- Selecciona «Pre-pay delivery duties» (prepagar derechos de entrega) en el menú de la izquierda
- Activa los países en los que quieras aplicar el DDP