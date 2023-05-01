¿Dónde puedo ver las impresiones que he vendido?

¿Cuándo aparecen en mi cuenta creativehub las impresiones que he vendido?

Todos los pedidos de tus clientes se envían a producción después de medianoche el mismo día.



Por ejemplo, si realizas una venta a las 13:30 el 2 de octubre, nuestro sistema de producción recibirá el pedido después de las 23:59 el 2 de octubre. Lo mismo se aplica si realizas 50 ventas el 2 de junio.



Esto ocurre para que en caso de que realices varias ventas en un día, se puedan agrupar y cobrar con tu método de pago en una sola factura.



Por esta razón, tus ventas no aparecerán en tu cuenta creativehub hasta el día después de que se hayan efectuado en tu tienda de arte.

¿Dónde puedo ver los pedidos de mis ventas?





Para ver tu historial de pedidos en creativehub, inicia sesión en creativehub y haz clic en tu nombre en la parte superior derecha de la página. Luego, en el menú desplegable, selecciona ‘Configuración tienda de arte’.



En el menú que aparece a la izquierda, haz clic en la opción ‘Cumplimiento’ y busca tus pedidos.

¿Qué quieren decir los diferentes estados de un pedido?



El estado del pedido de tu cliente cambia según va progresando a través del proceso de realización:

Pedido nuevo: nuestro sistema de producción ha recibido el pedido.



En producción: El pedido se está imprimiendo y empaquetando para ser enviado a tu cliente.



Enviado: El pedido se ha realizado y enviado a tu cliente.



Pendiente de pago: Hemos recibido el pedido pero no podemos procesarlo hasta que se añada a tu cuenta un método de pago por los costes de producción. Volveremos a intentar el pago una vez al día.



Pago fallido: Hemos recibido el pedido pero no podemos procesarlo porque el pago por los costes de producción ha fallado. En general, una llamada a tu banco para que autorice los pagos soluciona el tema. Volveremos a intentar el pago una vez al día.



Pedido suspendido: No podemos procesar el pedido. Esto puede ser por una de 3 razones: (1) No hay dirección de envío. (2) Ha cambiado el código SKU. (3) No existe la opción de impresión.