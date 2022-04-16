Mi pedido aparece en creativehub como «suspended»

Cuando no podemos gestionar un pedido porque hay un problema que nos lo impide, aparece en tu cuenta de creativehub como pedido suspendido (Suspended). También te enviamos un correo para avisarte.
Hay 3 tipos de pedido suspendido:
(1) No Matching SKU (ningún SKU coincide). El pedido parece ser uno que deberíamos gestionar para ti, pero no reconocemos los códigos SKU del producto. El pedido suspendido mostrará No Matching SKUs. Lee más sobre este problema aquí.
(2) Dirección de entrega incompleta. Puede deberse a que has permitido a tu cliente finalizar la compra en tu tienda sin indicar expresamente una dirección de entrega (por desgracia, no podemos usar la dirección de facturación como dirección de entrega, ya que a menudo son distintas a propósito). O a que has permitido que tu cliente elija «recogida», «click and collect» u otra opción similar. En cualquier caso, sin una dirección de entrega no podemos gestionar el pedido.
En los casos (1) y (2), para solucionarlo no basta con añadir la dirección de entrega o el SKU al pedido existente, porque solo importamos el pedido una vez y, si le falta información, se considera un pedido fallido. Así que, para resolver el problema, tienes que volver a hacer el pedido en nombre de tu cliente. Se reimportará como un pedido nuevo, con toda la información correcta para que podamos gestionarlo. Puedes volver a hacer el pedido con nuestra función de dropshipping manual, aquí.
(3) Error no especificado. En el 99 % de los casos se debe a que la edición limitada se ha agotado en tu cuenta de creativehub. Para resolverlo, ajusta tus ediciones en creativehub para que haya existencias disponibles para gestionar el pedido. Tienes que volver a hacer el pedido en nombre de tu cliente. Se reimportará como un pedido nuevo, con toda la información correcta para que podamos gestionarlo. Puedes volver a hacer el pedido con nuestra función de dropshipping manual, aquí.