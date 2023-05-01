¿Qué costes incluye el importe «Your cost»?

Al configurar las variantes de tus productos de impresión en creativehub verás la columna «Your cost» (tu coste). Es el coste combinado de la variante, formado por lo siguiente:

Incluido en «Your cost»

No incluido en «Your cost»

Ten en cuenta que, si usas Shopify, este dato se importa al inventario de productos de Shopify. Los clientes no lo ven.