¿Qué costes incluye el importe «Your cost»?

Al configurar las variantes de tus productos de impresión en creativehub verás la columna «Your cost» (tu coste). Es el coste combinado de la variante, formado por lo siguiente:
Incluido en «Your cost»
- Coste de impresión en dropshipping
- Coste del marco en dropshipping
- Coste del certificado de autenticidad de pago
- Coste del inserto personalizado
- Coste del embalaje con tu marca
No incluido en «Your cost»
Ten en cuenta que, si usas Shopify, este dato se importa al inventario de productos de Shopify. Los clientes no lo ven.