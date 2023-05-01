¿Dónde veo la lista de pedidos de dropshipping de mi web?

Tus pedidos de dropshipping aparecen en tu cuenta de creativehub una vez que se han enviado al sistema de producción de theprintspace. Esto significa que los pedidos de un día concreto solo podrás verlos en creativehub al día siguiente, que es cuando se han enviado a producción.

Así puedes ver los pedidos de tus clientes y su estado en creativehub:

Haz clic en tu nombre o icono de perfil, arriba a la derecha de tu cuenta de creativehub Selecciona «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) en el menú desplegable Selecciona «Store fulfilment» (gestión de pedidos de la tienda) en el menú de la izquierda Aquí puedes consultar tus pedidos con distintas opciones. Usa el rango de fechas para ver los pedidos de un mes o una semana concretos, o busca por estado del pedido. Haz clic en «Update» (actualizar) para ver tus pedidos recientes

Estado de gestión del pedido

Tu pedido de dropshipping pasa por varias fases durante el proceso de gestión. Puedes consultar las últimas novedades de tu pedido en la sección «order status» (estado del pedido) de la página «Store fulfilment».

Estos son los mensajes de estado de pedido que puedes ver en tu cuenta de creativehub:

New order (pedido nuevo): hemos recibido tu pedido y lo hemos enviado a nuestro sistema de producción

(pedido nuevo): hemos recibido tu pedido y lo hemos enviado a nuestro sistema de producción In Production (en producción): tu pedido está en proceso de impresión y embalaje para su envío

(en producción): tu pedido está en proceso de impresión y embalaje para su envío Dispatched (enviado): hemos procesado tu pedido y lo hemos enviado a tu cliente

(enviado): hemos procesado tu pedido y lo hemos enviado a tu cliente Card required (tarjeta necesaria): faltan tus datos de pago en tu cuenta de creativehub. No podemos procesar tu pedido hasta que añadas un método de pago a tu cuenta de creativehub. Aquí tienes el proceso para añadir una tarjeta y que podamos reintentar el pago.

(tarjeta necesaria): faltan tus datos de pago en tu cuenta de creativehub. No podemos procesar tu pedido hasta que añadas un método de pago a tu cuenta de creativehub. Aquí tienes el proceso para añadir una tarjeta y que podamos reintentar el pago. Payment failed (pago fallido): no podemos procesar tu pedido porque el cobro del coste de producción desde tu cuenta ha fallado. Lo habitual para resolverlo es que llames a tu banco y autorices estos pagos. Una vez hecho, podemos reintentar el pago una vez al día.

(pago fallido): no podemos procesar tu pedido porque el cobro del coste de producción desde tu cuenta ha fallado. Lo habitual para resolverlo es que llames a tu banco y autorices estos pagos. Una vez hecho, podemos reintentar el pago una vez al día. Suspended order (pedido suspendido): no podemos procesar tu pedido. Puede deberse a uno de estos tres motivos:

Falta la dirección de envío en los datos del pedido El código SKU del producto en la web es distinto del generado en tu cuenta de creativehub La opción de impresión no existe en tu cuenta de creativehub.

(pedido suspendido): no podemos procesar tu pedido. Puede deberse a uno de estos tres motivos:

Puedes leer más sobre los mensajes de estado de pedido aquí.