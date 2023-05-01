¿Cuáles son los costes de gestión de creativehub?

Cuando haces una venta en tu tienda, te cobramos a ti, como vendedor, los costes de gestión. Estos costes son:

Coste de impresión

Es nuestro precio estándar de impresión más un 20 % para cubrir los costes adicionales asociados a este servicio, como la impresión de certificados gratuitos, la reserva de transportistas o el franqueo, el control de las ediciones limitadas, el seguimiento con atención al cliente y la reposición gratuita de láminas si hace falta. Así, por ejemplo, un A3 tendrá un coste adicional de unos 3,70 € (4,04 $), hasta un total de unos 22,30 € (24,27 $) sin impuestos.

Coste de envío

Te cobramos nuestras tarifas de envío estándar según el destino de envío del pedido. Consulta las tarifas aquí. Ten en cuenta que en tu web puedes cobrar la tarifa de envío que quieras.

Para saber más sobre el proceso de pago de los pedidos de dropshipping de láminas, lee este artículo.