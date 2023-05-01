¿Por qué creativehub muestra el IVA o impuestos en cada variante?

Cuando un usuario configura y pone precio a sus productos en creativehub, le mostramos el beneficio que podría obtener con la venta de esa lámina. Para calcularlo, suponemos que tendrá que cobrar un 20 % de IVA sobre la venta.

Sin embargo, en realidad no añadimos el IVA al precio de venta de la lámina: simplemente importamos el precio a la tienda del usuario, sin ningún ajuste de IVA ni de impuestos de venta. Los tipos de IVA o de impuestos de venta se configuran en la tienda del usuario (y el precio también se puede volver a fijar allí). Así que, cuando mostramos el importe neto en creativehub, solo estamos dando una indicación de cuál sería el precio neto si el usuario tuviera que pagar un 20 % de IVA. En la práctica, lo que paga depende de dónde vive y de a dónde envía las obras, y el IVA que cobra debe configurarlo en su cuenta de la tienda, ya sea Wix, Squarespace, Etsy o Shopify.

Nosotros cobramos IVA sobre los costes de impresión, también en función del destino del pedido. Si se envía al Reino Unido es del 20 %, a la UE del 19 % y al resto del mundo del 0 %, aunque en este último caso el destinatario puede tener que pagar el IVA para recibirlo si el pedido queda retenido en la aduana del país de destino (ocurre, pero es poco frecuente).