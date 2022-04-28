No encuentro los productos importados en mi tienda de Etsy

Si has seguido nuestra guía de conexión con Etsy y has importado tus productos a tu tienda, encontrarás tus productos en tus anuncios en «borrador». Solo cuando los publiques como «activos» aparecerán en tu web.
Si has importado tus productos y no están en tus «Borradores», o te aparece un mensaje de «import error» (error de importación) en tu lista de productos de creativehub, comprueba lo siguiente:
- Asegúrate de que tus ediciones limitadas por variante no superen 999. Etsy tiene un límite de inventario de 999 por cada SKU
- Elimina del nombre del archivo cualquier carácter especial como _ @ *. Asegúrate también de que el nombre del archivo no empiece por un número. Los nombres de archivo que contienen esos caracteres no se importan correctamente a Etsy. Ten en cuenta que, una vez importado el producto, puedes editar el anuncio para incluir esos caracteres si forman parte del título de tu obra.
- ¿Tu producto contiene variantes duplicadas? «Borde» y «Paspartú» no son una clasificación de variante. Por tanto, si tienes una lámina A4 sola y una lámina A4 sola con borde, o un marco negro A2 con paspartú blanco y un marco negro A2 con paspartú negro, se considera un duplicado y no se puede importar a tu tienda. Elimina el duplicado y vuelve a intentar la importación.
- En los ajustes de envío de Etsy, comprueba que tu perfil de envío tiene un «código postal de origen» válido. Los códigos postales no válidos pueden provocar conflictos de importación.
- En los ajustes de envío de Etsy, si estás usando el perfil de envío «creativehub» (ya retirado), elimina ese perfil y vuelve a intentar la importación. Una vez importado correctamente, puedes crear tu propio perfil de envío personalizado.
- Aunque es poco habitual, es posible que los ajustes de tu perfil de envío personalizado estén provocando un conflicto de importación. Puede ocurrir cuando se usan varios perfiles en una misma gama de productos o hay restricciones por país. Como último recurso, elimina todos tus perfiles de envío y vuelve a intentar la importación. Una vez importado correctamente, puedes volver a crear tus perfiles de envío.